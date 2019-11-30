Наближається День Святого Миколая 2019 – а це означає, що настав час підготувати подарунок дитині. Ідеї того, що покласти під подушку малюку на 19 грудня – в матеріалі Фактів ICTV.
Подарунки дітям на День Святого Миколая – не просто знак любові батьків, а справжнє диво для малюків, які ще вірять в існування Святого.
Тому, дорогі батьки, не забувайте про свій обов’язок у цей прекрасний день, виконання якого подарує теплу атмосферу для вашої родини.
А ідеї того, що покласти під подушку на День Святого Миколая, Факти ICTV зібрали для вас у своєму матеріалі.
Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік
Що подарувати дівчинці на День Святого Миколая 2018
Ялинкові прикраси
І дівчатка, і хлопчики, проходячи у магазині повз полиці з ялинковими прикрасами, потай мріють здобути всі і одразу. Чому б не зробити вашою сімейною традицією щороку купувати хоча б одну, але дорогу прикрасу (від 100 грн), або цілий набір (від 200 грн). Повірте, ваша дитина, коли виросте, буде пишатися своєю колекцією.
Фото: pixabay.com
Ковзани
Навіть якщо ваша дівчинка ніколи не стане чемпіонкою з фігурного катання, ковзани урізноманітнять дозвілля доньки на найближчій ковзанці. Вартість – від 1000 грн.
Фото: pixabay.com
Книга
Після розваг на ковзанці так приємно розслабитися за читанням улюбленої книги, загорнувшись в теплий плед. Придбайте дитині подарункове видання її улюбленого автора або підберіть щось свіже. Це буде безпрограшний варіант подарунка для дівчинки на День Святого Миколая. Вартість – від 200 грн.
Фото: pixabay.com
Що подарувати хлопчику на День Святого Миколая 2018
Гірлянда
Всі діти люблять прикрашати ялинку. Якщо дівчинці можна подарувати прикрасу, то хлопчикові підійде варіант з гірляндою – не обов’язково для ялинки, можна просто прикрасити кімнату дитини для створення святкової атмосфери. Вартість – від 170 грн.
Фото: pixabay.com
Сніжколіп
Хлопчики обожнюють ліпити сніжки і влаштовувати бої. Але є одна проблема – рукавички швидко стають мокрими. Вирішити її допоможе диво-прилад сніжколіп – просте і корисне знаряддя для зимових забав. Ціна демократична і залежить від діаметру снігової кулі – до 100 грн.
Фото: azbuka_detstva
Лижі, санчата або тарілка
Катання на санках або лижах – ще одна зимова забава, яка додасть в життя вашої дитини більше фізичної активності. Крім традиційних санчат (від 500 грн) і лиж (від 300 грн – в залежності від віку), для катання на снігу можна подарувати самокат-снігокат (від 1500 грн) або санчата-тарілку (від 200 грн).
Фото: pixabay.com
До слова, жителям столиці на День Святого Миколая можна сходити усією сім’єю подивитися на відкриття новорічної ялинки.