Коли у 2019 році Вознесіння і Трійця, перехідні і неперехідні свята, початок постів і поминальні дні? Щоб ви нічого не пропустили, Факти ICTV зібрали все у календарі церковних свят.
У церковному календарі традиційно представлені 18 найбільших церковних свят, які присвячені подіям із життя Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та інших святих.
Серед них є двунадесяті (перехідні і неперехідні) і великі свята, дати яких не змінюються. Великдень не входить в їх число, оскільки його записують окремо.
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Перехідні свята щорічно зміщуються в церковному календарі – в залежності від дати Великодня. Вони позначені у календарі зірочкою*.
У церковному календарі є 4 тривалих поста і 3 – одноденних, а також 5 тижнів (седмиць), протягом яких не потрібно обмежувати себе в їжі по середах і п’ятницях.
Січень 2019
6 січня, неділя – Святвечір, закінчення Різдвяного посту
7 січня, понеділок – Різдво Христове
з 7 по 18 січня – Святки
14 січня, понеділок – Обрізання Господнє
18 січня, п’ятниця – Водохресний святвечір, або Надвечір’я Богоявлення (строгий піст)
19 січня, субота – Богоявлення або Хрещення Господнє
23 січня, середа – одноденний піст
25 січня, п’ятниця – День великомучениці Тетяни або Тетянин день (одноденний піст)
30 січня, середа – одноденний піст
Лютий 2019
1 лютого, п’ятниця – одноденний піст
6 лютого, середа – одноденний піст
8 лютого, п’ятниця – одноденний піст
13 лютого, середа – одноденний піст
15 лютого, п’ятниця – Стрітення Господнє (одноденний піст)
18 лютого, понеділок – початок тижня Митаря і Фарисея
24 лютого, неділя – закінчення тижня Митаря і Фарисея
27 лютого, середа – одноденний піст
Березень 2019
1 березня, п’ятниця – одноденний піст
2 березня – Субота мясопустна (Вселенська поминальна субота)
з 4 по 10 березня – Масляна
9 березня, субота – Знайдення голови Іоанна Предтечі
10 березня, неділя – Прощена неділя
11 березня, понеділок – початок Великого посту
22 березня, п’ятниця – Сорок святих або день Всіх Святих
23 березня – Субота 2-ї седмиці Великого посту
30 березня – Субота 3-го тижня Великого посту і День святого Олексія або Теплого Олекси
Квітень 2019
6 квітня – Субота 4-ї седмиці Великого посту
7 квітня, неділя – Благовіщення Пресвятої Богородиці
20 квітня – Лазарева субота
21 квітня*, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)
27 квітня, субота – закінчення Великого посту
28 квітня*, неділя – Великдень або Світле Христове Воскресіння
29 квітня – початок Пасхальної седмиці
Травень 2019
5 травня, неділя – закінчення Пасхальної седмиці
7 травня, вівторок – Радониця
8 травня, середа – одноденний піст
9 травня, четвер – поминання загиблих воїнів
10 травня, п’ятниця – одноденний піст
15 травня, середа – одноденний піст
17 травня, п’ятниця – одноденний піст
22 травня, середа – одноденний піст
24 травня, п’ятниця – одноденний піст
29 травня, середа – одноденний піст
31 травня, п’ятниця – одноденний піст
Червень 2019
5 червня, середа – одноденний піст
6 червня*, четвер – Вознесіння Господнє
7 червня, п’ятниця – третє Знайдення голови Іоанна Предтечі (одноденний піст)
12 червня, середа – одноденний піст
14 червня, п’ятниця – одноденний піст
15 червня – Троїцька поминальна субота
16 червня*, неділя – Свята Трійця або П’ятидесятниця
з 17 по 23 червня – Троїцька суцільна седмиця
24 червня – початок багатоденного Петрівського посту
Липень 2019
7 липня, неділя – Різдво Іоанна Предтечі, Іванів день
8 липня, понеділок – День Петра і Февронії
11 липня – закінчення багатоденного Петрівського посту
12 липня, п’ятниця – День святих апостолів Петра і Павла
17 липня, середа – одноденний піст
19 липня, п’ятниця – одноденний піст
24 липня, середа – одноденний піст
26 липня, п’ятниця – одноденний піст
28 липня, неділя – День хрещення Київської Русі-України
31 липня, середа – одноденний піст
Серпень 2019
2 серпня, п’ятниця – Ільїн день (одноденний піст)
7 серпня, середа – одноденний піст
9 серпня, п’ятниця – День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона (одноденний піст)
14 серпня – Медовий Спас або Маковій
з 14 по 27 серпня – багатоденний Успенський піст
19 серпня, понеділок – Преображення Господнє або Яблучний Спас
28 серпня, середа – Успіння Пресвятої Богородиці (одноденний піст)
29 серпня, четвер – Горіховий Спас
30 серпня, п’ятниця – одноденний піст
Вересень 2019
4 вересня, середа – одноденний піст
6 вересня, п’ятниця – одноденний піст
11 вересня, середа – Усікновення глави Іоанна Предтечі (строгий піст)
13 вересня, п’ятниця – одноденний піст
18 вересня, середа – одноденний піст
19 вересня, четвер – Михайлове чудо
20 вересня, п’ятниця – одноденний піст
21 вересня, субота – Різдво Пресвятої Богородиці
25 вересня, середа – одноденний піст
27 вересня, п’ятниця – Воздвиження Хреста Господнього (строгий піст)
Жовтень 2019
2 жовтня, середа – одноденний піст
4 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
8 жовтня, вівторок – День пам’яті преподобного Сергія
9 жовтня, середа – одноденний піст
11 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
14 жовтня, понеділок – Покрова Пресвятої Богородиці
16 жовтня, середа – одноденний піст
18 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
23 жовтня, середа – одноденний піст
25 жовтня, п’ятниця – одноденний піст
30 жовтня, середа – одноденний піст
Листопад 2019
1 листопада, п’ятниця – одноденний піст
2 листопада – Димитрівська поминальна субота
6 листопада, середа – одноденний піст
8 листопада, п’ятниця – одноденний піст
13 листопада, середа – одноденний піст
15 листопада, п’ятниця – одноденний піст
20 листопада, середа – одноденний піст
21 листопад, четвер – День святого Михайла
22 листопада, п’ятниця – одноденний піст
27 листопада, середа – одноденний піст
28 листопада, четвер – початок багатоденного Різдвяного посту
Грудень 2019
4 грудня, середа – Введення в храм Пресвятої Богородиці
7 грудня, субота – День пам’яті великомучениці Катерини
13 грудня, п’ятниця – День святого Андрія Первозванного
17 грудня, вівторок – День Варвари Великомучениці
18 грудня, середа – День Преподобного Сави
19 грудня, четвер – День святого Миколая
22 грудня, неділя – День святої Анни.
Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.