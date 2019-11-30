Безумовно, для кожного існує ряд особистих табу у сексі, але коли вони з’являються на офіційному рівні – це вже занадто. Факти ICTV зібрали для вас найабсурдніші секс-закони, які тільки є у світі. Поспівчуваємо тим, хто змушений їх дотримуватися.

В якій країні за одностатевий секс загрожує смертна кара, а де заборонено займатися коханням з увімкненим сексом – читайте про найабсурдніші секс-закони у нашому матеріалі.

Вимикайте світло!

У столиці Угорщини Будапешті існує закон, який забороняє займатися сексом з увімкненим світлом. Заборонено займатися коханням, у тому числі і при світлі свічок або каміну. Правда, незрозуміло, хто цей процес контролює?!

Мета цього закону також не зовсім ясна, можливо, це спрямовано на економію електрики.

До речі, вчені з таким законом, навряд чи б погодилися. Нещодавно вони провели дослідження, у ході якого встановили, що секс при ввімкненому світлі покращує якість інтимного життя і допомагає домогтися незабутніх відчуттів.

Табу на гумові вироби

Найбільш багаті на дивні секс-закони США. Там не тільки заборонено дівчатам займати позицію “наїзниці” (Массачусетс), а чоловікам цілувати груди жінки під час сексу (Флорида), але і є цікаве табу на гумові вироби.

Наприклад, у штаті Арізона заборонено тримати у будинку більше двох фалоімітаторів. За це Вас можуть навіть посадити у в’язницю. А ось у Луїзіані жінкам не можна купувати презервативи. За порушення цього правила загрожує солідний грошовий штраф.

Рот – для їжі!

Зовсім нещодавно президент Уганди Йовері Мусевені заявив, що він хоче заборонити у країні оральний секс, оскільки “рот створений для їжі”.

– Дозвольте мені скористатися цією можливістю, щоб попередити наших людей публічно про неправильні практики, нав’язані іншими людьми. Одна з них – це те, що ми називаємо оральним сексом. Рот створений для їжі, не для сексу. Ми знаємо, куди направляється секс, ми знаємо, де він знаходиться, – заявив Йовері.

Секс на пляжі

На території більшої частини Іспанії секс на пляжі – це всього лише спокуслива назва коктейлю. Тут діє закон про заборону заняття сексом на пляжі. У разі порушення вас зобов’яжуть оплатити $90 тисяч штрафу.

Читайте: Секс на першому побаченні: за та проти

Тільки самки!

У Лівані чоловікам офіційно дозволено вступати у статевий зв’язок з тваринами. Але при цьому існує дуже цікаве обмеження: тварини повинні бути тільки жіночої статі. За зв’язок з самцями загрожує смертна кара. Мабуть, так місцева влада бореться з поширенням гомосексуалізму.

Мастурбація під страхом смерті!

А в Індонезії заборонено мастурбувати. Тим, хто був помічений за цим “ганебним” заняттям без суду і слідства рубають голову. А ось за одностатевий секс у Брунеї будуть страчувати. Смертна кара здійснюватиметься через побиття камінням

Ніяких презервативів!

В Ірландії взагалі заборонений імпорт презервативів. Секс, на думку влади, потрібен для продовження роду, тому користуватися презервативами не можна. Тож, якщо ви збираєтеся провести там відпустку, запасіться гумовими виробами, оскільки шанси купити їх там практично дорівнюються нулю.

До речі, раніше ми писали про правила безпечного сексу в ліфті, які не дозволять попастися на гарячому.