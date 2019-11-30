У світі інформаційних технологій нікого вже не дивують секс-роботи або інші, здавалося б, неймовірні речі. Але чи завжди прогрес на краще і чи варто пускати його у своє інтимне життя? Факти ICTV розібралися у тонкощах віртуального сексу і виділили позитивні і негативні моменти.

Віртуальний секс по своїй суті є аналогом сексу по телефону, тільки тут, крім спокусливого голосу і вседозволеності у думках, додається ще й картинка.

Про всі тонкощі пікантної теми розпитали у психолога Людмили Маніної.

Що таке віртуальний секс?

Віртуальний секс або як його ще називають вірт – це віртуальний контакт двох і більше людей з метою отримання сексуального задоволення. Для цього використовують різне комунікаційне обладнання та програми: телефон, комп’ютер, Viber, Skype, соцмережі тощо.

– Процес полягає у відправленні стимулюючих фото, текстових та відеоповідомлень. Він не може бути заміною повноцінному статевому акту. А лише одним із проявів сексуальності людини, – розповідає психолог.

Чому люди йдуть на це?

Людина йде на такі сексуальні відносини з різних причин. З одного боку це може бути проста цікавість і бажання урізноманітнити своє сексуальне життя, з іншого за цим може стояти страх емоційної близькості, підвищена вразливість, замкнутість тощо.

– Коли ж віртуальний секс перестає бути простою забавкою і стає основним способом отримання сексуального задоволення, тоді це вже тривожний дзвіночок для людини. Адже відбувається знецінювання реальних відносин, – каже Людмила Маніна.

За та проти

У віртуального сексу маса позитивних сторін і стільки ж негативних моментів. Почнемо з хорошого. Перш за все вірт – це джерело сексуального задоволення, він додає пікантності стосункам з вашим реальним партнером.

Крім того, всі ми знаємо, як важко підтримувати відносини на відстані. А віртуальний секс – це хороший спосіб провести час один з одним і так сказати фізично зблизитися. Так що їдучи у відрядження, не нехтуйте цим.

Це може стати приємним сюрпризом, своєрідним приводом порадувати один одного.

Якщо говорити про більш прагматичні речі, то від віртуального сексу неможливо завагітніти і заразитися венеричними захворюваннями. До того ж ви завжди контролюєте ситуацію – тривалість спілкування, його формат. Ви можете у будь-який момент завершити вірт, якщо вам щось не сподобається.

– Віртуальним сексом ви можете займатися коли і з ким забажаєте, оскільки в інтернеті завжди маса бажаючих. Якщо ви не бачите партнера, то вас також буде збуджувати невідомість. Ви можете вигадати його зовнішність, і вона буде такою, яку тільки забажає ваша уява, – доповнює психолог.

За її словами, це величезний світ фантазій, там ви можете дозволити собі все, що тільки забажаєте, безпечно вийти за рамки, можливо, більше розкритися, втілити заборонені бажання.

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Але поряд з усіма позитивними факторами, існують і негативні сторони. Вони в основному проявляються, коли віртуальний секс стає чимось постійним, своєрідною залежністю, звичкою.

– Така пристрасть може привести до посилення існуючих проблем. Ви все більше і більше будете відчувати себе самотнім і неповноцінним. У підсумку ви будете витрачати більше часу на це і незабаром це стане повноцінною заміною відносин, – говорить експерт.

Але зрозуміло, що віртуальний секс далекий від справжніх занять коханням: тут ви не можете торкатися партнера, відчувати його запах, поцілунки. Це задоволення – сухий беземоційний контакт з самим собою у світі віртуальної реальності.

– А це не може закінчитися добре. Відсутність комунікації з реальними людьми незабаром призведе до проблем зі здоров’ям: апатії, пригніченості, спустошеності і у підсумку до депресії.

Таким чином, віртуальний секс не може бути заміною повноцінним статевим стосункам. Це всього лише родзинка на торті, як, наприклад, рольові ігри або сексуальна білизна. Далі тільки непідробна пристрасть, вогонь в очах і реальні дотики коханої людини.

Ангеліна Маліновська