30 листопада відзначають Всесвітній день домашніх тварин. Факти ICTV розкажуть, про що варто пам’ятати, коли обираєте домашню тваринку.

У першу чергу слід розуміти, що рішення завести домашню тварину не повинно бути імпульсивним. Ви маєте розуміти, що домашня тварина залишиться з вами на довгі роки, тому потрібно все зважити та гарненько обміркувати.

Варто враховувати не тільки вашу приязнь до окремих вихованців, а й ваш стиль життя. Наприклад, кішки найбільш активні вранці, а тхори не сплять ночами.

До того ж, деякі тварини потребують постійного спілкування, тому якщо ви буваєте вдома рідко, не варто прирікати вихованця на самотність.

Також важливо пам’ятати, що великій тварині буде некомфортно в маленькій квартирі.

Крім того, якщо ви знімаєте житло, про плани завести улюбленця краще порадитися з орендодавцем.

Яку тварину обрати?

Кішка. Всупереч думці про незалежність кішок, більшість із них товариські та люблять увагу. Вони не настільки вимогливі, як собаки, хоча теж потребують ласки та гри.

Кішку досить легко привчити до лотка і вона не сильно вимоглива до їжі. Але вона дуже любить чистоту у своєму куточку, тому прибирати за нею потрібно регулярно.

Собака. Собакам обов’язково потрібно приділяти хоча б кілька годин на день, адже вони дуже люблять спілкуватися з людьми. Якщо ви живете в квартирі, то краще не заводити великі породи.

Крім того, деяким породам потрібні тривалі та інтенсивні прогулянки, а іншим – ретельний догляд за шерстю. Пам’ятайте про те, що собаку недостатньо годувати та вигулювати, їй потрібні любов, увага, повага та турбота.

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Птахи. Папуги та канарки дуже розумні й товариські, при цьому вимагають багато уваги. Птахам потрібно приділяти мінімум 2-3 години на день, а на решту часу знаходити їм заняття.

Врахуйте також те, що від птахів може бути багато бруду, і чимало часу буде йти на чистку клітки.

Гризуни. Хом’яки, миші і щури чудово підійдуть для тих, хто живе в маленькій квартирі або тих, у кого мало вільного часу.

Гризуни невибагливі та прості в догляді. Однак у цих тварин дуже коротке життя. Хом’яки живуть близько 4 років, а щури та піщанки – всього 2.

Найкращий варіант для дитини

Якщо ви вирішили подарувати дитині друга у вигляді домашньої тварини, орієнтуйтеся на характер і темперамент вашого малюка.

Також не забувайте про те, що вся відповідальність за вихованця все одно ляже на ваші плечі. Тому беріть того, за ким ви самі згодні доглядати!

Якщо дитина зовсім маленька або у вас в родині ніколи не було тварин, почніть із рибок.

За ними не потрібно багато доглядати і годувати варто лише раз на день. Такі обов’язки не повинні викликати проблем у дітей.

Гризунів краще обирати для дітей старшого віку. Хороший варіант – морські свинки. Вони ласкаві, рідко кусаються і не настільки тендітні як хом’яки чи щури. До того ж, морські свинки живуть до 8 років.

За черепахою теж досить легко доглядати. Крім того, вона легко звикає до власника і дозволяє брати себе на руки.

Якщо ви все-таки наважитеся на більш традиційний варіант – кішку або собаку – пам’ятайте, що їх виховання ляже на ваші плечі.

Коти та собаки не сприймають дитину як свого господаря, тому роль головного завжди належить дорослим.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як взяти тварину з притулку.