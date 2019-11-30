30 листопада, відзначають День пам’яті преподобного Никона Радонезького та День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Іменини 30 листопада святкують Геннадій, Григорій, Захар та Іван.
У православній церкві 30 листопада вшановується пам’ять святителя Григорія Чудотворця.
Раніше на Григорія проводилися масові свята, каталися з гірок. Була поширена традиція перекидатися в снігу, чим активно займалися хлопці. Говорили, що завдяки цьому зима затримається, а це, водночас, позитивно вплине на врожай.
Також сьогодні святкують День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ.
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Народні прикмети на 30 листопада:
- Гарна погода 30 листопада віщує несуровую зиму, і навпаки;
- Похмура погода на Григорія – прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало;
- Темний лід на річці віщує хороший врожай;
- Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку;
- Мороз 30 листопада віщує холодну зиму;
- Хмарність до полудня, після чого небо прояснюється – зима буде сонячною і м’якою;
- Місяць знаходиться в світлому колі – погода зміниться;
- Якщо присниться сон, то він напевно буде віщим;
- Якщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачу.
Що не можна робити 30 листопада:
- У цей день варто уникати спілкування з недоброзичливими людьми;
- Не можна розповсюджувати плітки;
- Не можна лаятися;
- Заборонено приміряти чужі обручки і одягати чужі речі;
- Бажано утриматися від подорожей і далекої дороги.
Які ще свята чекають на українців, можна подивитися в календарі на листопад.