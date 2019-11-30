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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 30 листопада 2019

30 листопада, відзначають День пам’яті преподобного Никона Радонезького та День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 30 листопада 2019

Іменини 30 листопада святкують Геннадій, Григорій, Захар та Іван.

У православній церкві 30 листопада вшановується пам’ять святителя Григорія Чудотворця.

Раніше на Григорія проводилися масові свята, каталися з гірок. Була поширена традиція перекидатися в снігу, чим активно займалися хлопці. Говорили, що завдяки цьому зима затримається, а це, водночас, позитивно вплине на врожай.

Також сьогодні святкують День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети на 30 листопада:

  • Гарна погода 30 листопада віщує несуровую зиму, і навпаки;
  • Похмура погода на Григорія – прикмета, що сонячних днів взимку теж буде мало;
  • Темний лід на річці віщує хороший врожай;
  • Яка погода на 30 листопада, такою вона буде і взимку;
  • Мороз 30 листопада віщує холодну зиму;
  • Хмарність до полудня, після чого небо прояснюється – зима буде сонячною і м’якою;
  • Місяць знаходиться в світлому колі – погода зміниться;
  • Якщо присниться сон, то він напевно буде віщим;
  • Якщо 30 листопада щось буде пов’язане з числом 3, то це принесе удачу.

Що не можна робити 30 листопада:

  • У цей день варто уникати спілкування з недоброзичливими людьми;
  • Не можна розповсюджувати плітки;
  • Не можна лаятися;
  • Заборонено приміряти чужі обручки і одягати чужі речі;
  • Бажано утриматися від подорожей і далекої дороги.

Які ще свята чекають на українців, можна подивитися в календарі на листопад.

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