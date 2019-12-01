1 грудня святкують День ангела Романа, в який шанують пам’ять святого.
День ангела Романа щорічно відзначають 1 грудня.
У цей день віруючі вшановують пам’ять святого мученика Романа, який пережив багато тортур за свою віру в Ісуса Христа.
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Після всіх мук йому відрізали язик, проте навіть після цього він продовжував славити Христа, за що його засудили до повішення.
В іменини Романа прийнято вітати всіх володарів цього імені. Факти ICTV пропонують вам добірку привітань з Днем ангела Романа.
Хай Роману життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І Ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Роману помагає,
Ангел покровитель!
***
В День Ангела, Романе, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Ангел завжди поруч буде,
Та береже Тебе від зла!
Твій шлях , Романе, світлим буде,
Здоров’я й сил! П’ємо до дна!
***
Ангел твій зиму приносить,
І для тебе в небі просить:
Долю добру, незрадливу,
Ще й достатку цілу ниву,
У сім’ї любов та шану
Із Днем Ангела Романа!
До слова, на цю неділю також припадає перший день зими. Факти ICTV зібрали привітання з першим зимовим днем, який починає відлік до Нового року.