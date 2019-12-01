1 грудня святкують День ангела Романа, в який шанують пам’ять святого.

День ангела Романа щорічно відзначають 1 грудня.

У цей день віруючі вшановують пам’ять святого мученика Романа, який пережив багато тортур за свою віру в Ісуса Христа.

Читайте: Яке свято сьогодні, 1 грудня 2019

Після всіх мук йому відрізали язик, проте навіть після цього він продовжував славити Христа, за що його засудили до повішення.

В іменини Романа прийнято вітати всіх володарів цього імені. Факти ICTV пропонують вам добірку привітань з Днем ангела Романа.

Хай Роману життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І Ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Роману помагає,

Ангел покровитель!

***

В День Ангела, Романе, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Ангел завжди поруч буде,

Та береже Тебе від зла!

Твій шлях , Романе, світлим буде,

Здоров’я й сил! П’ємо до дна!

***

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

Із Днем Ангела Романа!

До слова, на цю неділю також припадає перший день зими. Факти ICTV зібрали привітання з першим зимовим днем, який починає відлік до Нового року.