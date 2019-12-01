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День працівників прокуратури – привітання в картинках

Найкращі привітання у картинках з днем працівників прокуратури 2019, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

День працівників прокуратури – привітання в картинках

День працівників прокуратури щорічно відзначають 1 грудня. Прокурори стежать за тим, щоб держава не порушувала права людини, перевіряють роботу державних служб і чиновників, а також слідкують, аби громадяни України не йшли проти закону.

Спеціалізована антикорупційна, військова та генеральна прокуратури України відзначають своє професійне свято.

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Якщо у вас є друзі чи рідні, які працюють у правоохоронних органах, то обирайте листівку, яку ви надішлете у привітання дорогій людині.

Привітання з днем прокуратури

День працівників прокуратури – привітання в картинках / 6 фотографий

Також на Фактах ICTV  ви можете прочитати місячний календар на грудень та дізнатися, які дні будуть сприятливими.

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