Найкращі привітання у картинках з днем працівників прокуратури 2019, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

День працівників прокуратури щорічно відзначають 1 грудня. Прокурори стежать за тим, щоб держава не порушувала права людини, перевіряють роботу державних служб і чиновників, а також слідкують, аби громадяни України не йшли проти закону.

Спеціалізована антикорупційна, військова та генеральна прокуратури України відзначають своє професійне свято.

Читайте: Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці

Якщо у вас є друзі чи рідні, які працюють у правоохоронних органах, то обирайте листівку, яку ви надішлете у привітання дорогій людині.

Привітання з днем прокуратури























День працівників прокуратури – привітання в картинках / 6 фотографий

Також на Фактах ICTV ви можете прочитати місячний календар на грудень та дізнатися, які дні будуть сприятливими.