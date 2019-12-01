В які дні грудня 2019 року очікуються сплески сонячної активності та серйозні магнітні бурі – читайте на Фактах ICTV.
Магнітні бурі у грудні завітають чотири рази, зокрема і в перед Новим роком.
Згідно з графіком Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, перші коливання прогнозуються 3 грудня.
Важливо, що жодна з магнітних бур у грудні не переросте в магнітний шторм, тобто, не дотягне класифікації G.
Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік
Магнітні бурі у грудня 2019:
- 3 грудня – средненькая буря;
- 26 грудня – сильна магнітна буря;
- 28 грудня – буря низької інтенсивності;
- 29 грудня – сильна магнітна буря.
Календар магнітних бур у грудні 2019 / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.
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