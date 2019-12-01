Найкращі листівки з першим днем зими 2019, дивіться на сайті Факти ICTV.

1 грудня – це перший день зими, який несе радість та очікування чуда від прийдешніх свят.

Завжди хочеться, аби в цей день, було сніжно на вулиці та тепло на душі, але якщо снігу ще немає, то ви можете самостійно зробити перший день зими чарівним часом.

Надішліть сьогодні рідним і друзям оригінальну листівку з першим днем зими.

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Листівки з першим днем зими 2019























Листівки з першим днем зими / 6 фотографий

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