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Факти / Lifestyle

Листівки з першим днем зими

Найкращі листівки з першим днем зими 2019, дивіться на сайті Факти ICTV.

Листівки з першим днем зими

1 грудня – це перший день зими, який несе радість та очікування чуда від прийдешніх свят.

Завжди хочеться, аби в цей день, було сніжно на вулиці та тепло на душі, але якщо снігу ще немає, то ви можете самостійно зробити перший день зими чарівним часом.

Надішліть сьогодні рідним і друзям оригінальну листівку з першим днем зими.

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Листівки з першим днем зими 2019

Листівки з першим днем зими / 6 фотографий

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