Які дні сприятливі у грудні 2019, що і коли варто робити у цей період – читайте у місячному календарі Фактів ICTV.

Згідно з місячним календарем, грудень буде дуже неоднозначним. Майже щодня відбуватимуться зміни з емоційним станом: від заряду бадьорості до повного вигорання. Також буде чимало можливостей, аби поліпшити свій матеріальний стан та налагодити ділові стосунки.

Місячний астропрогноз на 1 грудня

Це час накопичення інформації. Краще не поспішати уперед, а обернутися назад: багато ситуацій повертаються на виправлення, доопрацювання та переробку. Продуктивні контакти з новими або не дуже близькими людьми.

Місячний астропрогноз на 2 грудня

Нічого не випустіть з уваги, сьогодні дуже відповідальний день, неодноразово може вирішуватися ваша доля. Можливі дрібні сварки і непорозуміння, але сьогодні вам легко вдасться впоратися з усіма проблемами. Вдалий день для любовних справ.

Місячний астропрогноз на 3 грудня

Ви не зможете зосередитися та упорядкувати думки самостійно. Попросіть підказки у навколишніх, або просто відкладіть рішення на інший день. А от у коханні у вас буде гармонія.

Місячний астропрогноз на 4 грудня

Ваш настрій буде не найкращим, постійно переслідуватиме відчуття, що ви чогось не досягнули або просто не встигли зробити. Розберіться у своїх почуттях і починайте працювати над помилками. Можливо, вам все тільки здається.

Місячний астропрогноз на 5 грудня

Сьогодні буде пасивний день, тримайте всі думки й ідеї у собі. У цей день просто пливіть за течією. Краще зробіть щось приємне для себе.

Місячний астропрогноз на 6 грудня

У цей день ви будете надзвичайно чутливими. Щоб не псувати настрій ні собі, ні навколишнім, займіться улюбленою справою, відпочиньте від метушні.

Місячний астропрогноз на 7 грудня

Перегляньте своє коло спілкування, не варто витрачати свою енергію та силу на людей, які тягнуть донизу. Оточіть себе світлими, порядними людьми, яким можна довіритись навіть у найскладнішій ситуації. Також сьогодні сприятливий час для генерального прибирання вдома та на робочому місці.

Місячний астропрогноз на 8 грудня

Сприятливий час, аби підвищити свій професійний рівень, відвідайте майстер-клас, конференцію чи просто поспілкуйтеся з більш досвідченими людьми у цій сфері. Сьогодні ви швидко все схоплюватимете, тому не пропустіть свій шанс.

Місячний астропрогноз на 9 грудня

Незважаючи на бажання побути вдома у тиші і спокої, на вас чекає купа зустрічей, подій і заходів. Цей день принесе безліч можливостей і знайомств з дуже впливовими людьми. Будьте готові до всього.

Місячний астропрогноз на 10 грудня

Сьогодні можете спробувати щось нове для себе, є безліч незвіданого вами, що може сильно урізноманітнити нудне буденне життя. Намагайтеся не відставати від актуальних подій, знайдіть у собі сили захопитися чимось новим.

Місячний астропрогноз на 11 грудня

Сьогодні день неймовірно активний і радісний, вас переповнять позитивні емоції та події. Якщо ви творча людина, знайдіть спосіб вкласти свої емоції саме у творчість – це буде шедевр.

Місячний астропрогноз на 12 грудня

Цей день пройде легко і гармонійно, всі починання добре просуватимуться до своєї мети, ви без праці зробите все задумане. Якщо і будуть дрібні неприємності, ви їх просто не помітите.

Місячний астропрогноз на 13 грудня

Ранок буде ніжним і романтичним, протягом дня вас дивуватиме все. До вечора все піде на спад, стане навіть трохи нудно. Порадуйте близьких і коханих приємними несподіванками.

Місячний астропрогноз на 14 грудня

Сьогодні день засвоєння і поглинання енергії Космосу. Найбільш сприятливий час для налагодження і відновлення контактів, пошуку однодумців. Зателефонуйте старим друзям. Надайте підтримку тим, хто її потребує. У цей день можна багато чого виправити в людських стосунках, обернути життя на краще.

Місячний астропрогноз на 15 грудня

Сьогодні приділіть час всяким дрібничкам, які на перший погляд несуттєві, але незабаром ви не зможете впоратися з ними. Сприятливий час також розібратися у стосунках з протилежною статтю і внести корективи.

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Місячний астропрогноз на 16 грудня

Не зазіхайте на те, що є у інших, не заздріть, навчіться цінувати те, що є у вас. Сьогодні можливі конфлікти в родині через фінансові питання. Можна порадувати себе приємними покупками, адже не все ж життя треба заощаджувати гроші.

Місячний астропрогноз на 17 грудня

Начебто і непоганий день, але приділіть увагу своєму здоров’ю. Цілий день вас переслідуватиме слабкість і занепад сил – можливо це початок якоїсь хвороби, а можливо, ви просто перевтомилися. Сходіть на масаж або у SPA-салон.

Місячний астропрогноз на 18 грудня

День призначений для великих і серйозних справ, які обов’язково потрібно продумати і спланувати заздалегідь – тоді успіх практично гарантований. Можна вирушати у подорожі.

Місячний астропрогноз на 19 грудня

Знайте міру в усьому, не варто займатися суперництвом, щоб комусь щось довести. Сьогодні ви будете трохи спонтанні, тому легко погодитеся на будь-які експерименти. Це піде вам на користь, нарешті ви переконаєтесь у власній силі.

Місячний астропрогноз на 20 грудня

День любові, творчості, спонтанності та радості. Будьте до себе уважними і поблажливими, проявляйте альтруїзм, але не розслабляйтеся. Сприятливий період для ділових переговорів – ви зможете досягти взаєморозуміння з навколишніми. Милосердя і співчуття сьогодні просто необхідні.

Місячний астропрогноз на 21 грудня

Сьогодні вас охоплять дивні бажання, не варто їх обмежувати, дайте волю почуттям і зробіть те, чого так соромились. Іноді побешкетувати дуже навіть потрібно. Це сприятиме новому заряду енергії та новим результативним ідеям.

Місячний астропрогноз на 22 грудня

Вдалий день для важливих, довготривалих проектів і далеких поїздок. Справи, розпочаті в цей період, вдаються якнайкраще. Наступного такого шансу доведеться чекати цілий місяць. Прислухайтеся до кожного сказаного слова. Це допоможе вам зрозуміти своє призначення в житті.

Місячний астропрогноз на 23 грудня

Цей день підштовхує вирішити всі справи, відкладені на одну купу. Але стежте за процесом з незвичайною скрупульозністю, щоб не пропустити нічого цінного і точно зрозуміти, в чому була проблема.

Місячний астропрогноз на 24 грудня

Сьогодні зірки сприятимуть тим, хто чітко знає, чого хоче, і вміє правильно планувати свої дії. Постарайтеся направити свою енергію в творче русло: не варто обмежувати себе в отриманні нових вражень. Вбирайте інформацію, діліться досвідом, спілкуйтеся.

Місячний астропрогноз на 25 грудня

Сьогодні велика ймовірність того, що хтось ставитиме вам якісь перешкоди. Не варто стрімголов кидатися у бій, будьте хитрішими та розумнішими, знайдіть спосіб домогтися свого в обхід противника.

Місячний астропрогноз на 26 грудня

Чудовий день для покупок, спілкування, поїздок, а також для читання книг і спокійних роздумів.

Місячний астропрогноз на 27 грудня

Усе навколо падатиме з рук, всі дії не принесуть потрібного результату, люди сприйматимуть вас інакше. Здаватиметься, що все йде наперекір, але це не так. Не дозволяйте поганому настроєві зіпсувати ваші плани.

Місячний астропрогноз на 28 грудня

У цей день необхідно бути максимально обережним та уважним в усьому. Не кидайте того, що вже почали, обов’язково закінчіть усе. Це час для пробудження прихованих резервів.

Місячний астропрогноз на 29 грудня

Сьогодні неймовірно легкий день, можна розслабитися і відпочити від насичених днів. Цей день ніби пройде повз вас. Вас не турбуватимуть через дрібниці. Є час, аби набратися сил перед новими звершеннями. Присвятіть час родині.

Місячний астропрогноз на 30 грудня

Передостанній день місяця не останній за своїм значенням, адже це день спокус. Сьогодні може статися найнеймовірніше, навіть те, чого ви від себе ніколи не очікували, будьте пильні до ілюзій. Доля надто непередбачувана сьогодні.

Місячний астропрогноз на 31 грудня

Вдалий день для усамітнення та роздумів. Тримайтеся подалі від метушні та суперечок, намагайтеся протистояти спокусам. Сьогодні не варто давати обіцянок – навряд чи ви зможете виконати їх. Щоб уникнути харчових отруєнь, будьте уважними з вибором продуктів харчування.

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