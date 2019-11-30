Перший прямий ефір 10 сезону шоу Х-Фактор покинули відразу четверо учасників. Чим ще запам’ятався ефір – читайте на Фактах ICTV.

Перший прямий ефір 10 сезону Х-Фактору 2019 був повний несподіванок.

Головною інтригою до останнього залишалося повернення Андрія Данилка, який напередодні повідомив, що покидає суддівське крісло.

Та повернувся він не сам. У прямому ефірі Данилко з’явився з милим кошеням, яке йому подарували прихильники. Він назвав його Капоня на честь суддів X-Фактору – Ігоря Кондратюка, Ольги Полякової, та Насті Каменських.

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Ще однією приємною несподіванкою стало те, що Андрій Данилко прямо у прямому ефірі отримав спеціальну нагороду премії М1 Music Awards 2019 За внесок у розвиток національної музичної індустрії.

Спеціальним сюрпризом став виступ гурту Без Обмежень. Хлопці свого часу також були учасниками сьомого сезону Х-Фактору.

У прямому ефірі гурт заспівав дві пісні з нового альбому Мільярди – Зорі запалали та Не мовчи.

Але найбільшою несподіванкою для багатьох прихильників та глядачів ще від початку стало оголошення нової ведучої шоу Даші Трегубової про те, що одразу четверо учасників покинуть проект.

Тож, до другого ефіру Х-Фактору 2019 не пройшли гурт Чудові (команда Андрія Данилка), Юлія Бордунова (команда Ігоря Кондартюка), Юрій Каналош (команда Насті Каменських) та Людмила Базелюк (команда Олі Полякової).

У другому прямому ефірі наступної суботи за перемогу продовжать боротися восьмеро учасників.

Фото: СТБ