Один з найвідоміших авіаперевізників України МАУ у 2019 році змінив правила перевезення ручної поклажі. Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію про перевезення ручної поклажі в авіакомпанії МАУ.

Про ручну поклажу варто подбати заздалегідь, адже вона може призвести до затримок під час перевірки багажу.

Факти ICTV дізналися про нові правила МАУ і те, які повинні бути габарити ручної поклажі.

Габарити ручної поклажі

Розмір ручної поклажі до 7 кг становить:

висота – 40 см;

довжина – 55 см;

ширина – 20 см.

Ручна поклажа до 5 кг повинна мати габарити:

висота – 30 см;

довжина – 40 см;

ширина – 10 см.

У МАУ радять звертати увагу на те, які квитки ви купуєте. Зазвичай тариф Economy Standard включає в себе один-два місця для багажу і два місця для ручної поклажі – 7 і 5 кг.

У бізнес-класі можна провозити до 12 кг ручної поклажі, але з габаритами, як у поклажі в 7 кг.

У пасажирів є можливість докупити ще одне місце до 5 кг за €15 (близько 440 грн).

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Без доплат на борт літака дозволяють брати одиницю сезонного одягу та парасольку. Якщо пасажиру потрібна тростина, милиці, ходунки, то їх дозволять взяти з собою.

При перельоті з дитиною до двох років МАУ дозволяють брати в літак ручну поклажу до 5 кг, в якій повинні знаходиться необхідні для дитини предмети (харчування, одяг, іграшки тощо).

Що можна і не можна брати в ручну поклажу

Техніка

Під час перельоту вам не повинні відмовити у перевезенні смартфона, фотоапарата, ноутбука, планшета і тощо.

Однак великогабаритну техніку можуть попросити здати в багаж.

Їжа

Будь-яку тверду їжу можна провозити в літаку без обмежень.

Але воду, сік, йогурт, варення, масло і м’які сири можна везти тільки в ємностях до 100 мл. Також ви можете наповнити порожню пляшку водою з фонтанчика після огляду.

Предмети особистої гігієни

На борт літака дозволено проносити вологі серветки, зубну щітку, гребінець, а також гелі та аерозолі в ємностях до 100 мл.

Також можна брати з собою електричну бритву, одноразову бритву, бритву зі змінними касетами.

Перша допомога

На борт літака дозволено брати необхідні для лікування медикаменти, а також більшість таблеток і крапель.

Алкоголь

Зазвичай, дозволяється провозити алкоголь з дьюті-фрі більше 100 мл, який знаходиться в запечатаному пакеті з чеком.

Музичні інструменти

Вам можуть дозволити провозити музичні інструменти на борту літака, якщо вони будуть розміщені на багажній полиці.

У ручній поклажі заборонено провозити:

гострі предмети;

спортивне спорядження;

робочі інструменти;

зброю;

засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах;

легкозаймисті предмети.

До слова, Факти ICTV також писали про правила перевезення ручної поклажі у компанії Ryanair.