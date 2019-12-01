Найкращі смс-привітання з першим днем зими читайте на сайті Факти ICTV.

Перший день зими у 2019 році припадає на неділю. Вихідний день – це прекрасна нагода вже почати готуватися до прийдешніх свят.

Якщо ви вже з нетерпінням чекаєте казкову атмосферу Нового року та Різдва, – поділіться цим настроєм з друзями та порадуйте їх смс-привітаннями з першим днем зими.

Ми зібрали для вас найкращі смс-побажання з першим днем зими 2019.

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З блакитного неба сніговий пух злітає,

У барвистій кареті до нас зима поспішає.

З чистим першим снігом вас я вітаю,

Від усієї душі щастя вам бажаю!

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Ще вчора листячко кружляло

У золотавому танку.

На ранок враз зима настала

І свіжість принесла п’янку.

І цей тонкий та ніжний запах

Прийшов до мене уві сні.

А ранком кіт приніс на лапах

Пухнастий білий перший сніг!

*****

Вже посміхається стихесенька зима,

Бо в Новий Рік спровадить лиш вона!

Тож всі у казку цю поринути спішім,

Хай йде з зимою – мир і щастя в дім!

*****

Вже листячка зеленого немає,

Немає, навіть, жовтого довкола.

Вже сніжок землю покриває…

Вітаю всіх! Зима приходить до нас поволі.

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Вітаю щиро з приходом зими!

Тепер візерунки чекайте у вікні.

Бажаю також, щоб сніжинки маленькі

Падали на ніс і щічки кругленькі.

Хай пощіпує трохи вас морозець,

Але не чіпає гарячих сердець.

Хай холод, хуртовина буде на дворі,

А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.

*****

Стукає в двері зима білосніжна,

Вже на порозі стоїть – відчиняй!

Пощупує щічки і носик так ніжно,

Бо тільки початок зими – зачекай!

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