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СМС-привітання з першим днем зими

Найкращі смс-привітання з першим днем зими читайте на сайті Факти ICTV.

СМС-привітання з першим днем зими

Перший день зими у 2019 році припадає на неділю. Вихідний день – це прекрасна нагода вже почати готуватися до прийдешніх свят.

Якщо ви вже з нетерпінням чекаєте казкову атмосферу Нового року та Різдва, – поділіться цим настроєм з друзями та порадуйте їх смс-привітаннями з першим днем зими.

Ми зібрали для вас найкращі смс-побажання з першим днем зими 2019.

*****

З блакитного неба сніговий пух злітає,
У барвистій кареті до нас зима поспішає.
З чистим першим снігом вас я вітаю,
Від усієї душі щастя вам бажаю!

*****

Ще вчора листячко кружляло
У золотавому танку.
На ранок враз зима настала
І свіжість принесла п’янку.

І цей тонкий та ніжний запах
Прийшов до мене уві сні.
А ранком кіт приніс на лапах
Пухнастий білий перший сніг!

*****

Вже посміхається стихесенька зима,
Бо в Новий Рік спровадить лиш вона!
Тож всі у казку цю поринути спішім,
Хай йде з зимою – мир і щастя в дім!

*****

Вже листячка зеленого немає,
Немає, навіть, жовтого довкола.
Вже сніжок землю покриває…
Вітаю всіх! Зима приходить до нас поволі.

Читайте: Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці

*****

Вітаю щиро з приходом зими!
Тепер візерунки чекайте у вікні.
Бажаю також, щоб сніжинки маленькі
Падали на ніс і щічки кругленькі.

Хай пощіпує трохи вас морозець,
Але не чіпає гарячих сердець.
Хай холод, хуртовина буде на дворі,
А вдома і на душі тепло не пропаде ніколи.

*****

Стукає в двері зима білосніжна,
Вже на порозі стоїть – відчиняй!
Пощупує щічки і носик так ніжно,
Бо тільки початок зими – зачекай!

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