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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 1 грудня 2019

1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби проти СНІДу. Які ще є свята у цей день хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 1 грудня 2019

Іменини 1 грудня святкують Платон і Роман.

Всесвітній день боротьби проти СНІДу вперше почали відзначати 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Головна його мета – звернути увагу суспільства на проблему.

Також в Україні 1 грудня відзначають День працівників прокуратури. Він був встановлений указом президента України у 2000 році.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на грудень 2019

За церковним календарем, сьогодні вшановують пам’ять святих мучеників Платона і Романа, які постраждали за віру в IV столітті.

Народні прикмети на 1 грудня:

  • Якщо тепло на вулиці – зима буде теплою і м’якою, й навпаки.
  • Дме сильний вітер – взимку хуртовин та завірюх буде багато.
  • Якщо в день Романа і Платона погода протягом дня швидко змінюється, то зима буде дуже мінливою.

Що не можна робити 1 грудня:

  • Цього дня категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.
  • Намагайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.

Які свята чекають на українців, читайте в календарі на грудень.

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