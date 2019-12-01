1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби проти СНІДу. Які ще є свята у цей день хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Іменини 1 грудня святкують Платон і Роман.
Всесвітній день боротьби проти СНІДу вперше почали відзначати 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я. Головна його мета – звернути увагу суспільства на проблему.
Також в Україні 1 грудня відзначають День працівників прокуратури. Він був встановлений указом президента України у 2000 році.
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За церковним календарем, сьогодні вшановують пам’ять святих мучеників Платона і Романа, які постраждали за віру в IV столітті.
Народні прикмети на 1 грудня:
- Якщо тепло на вулиці – зима буде теплою і м’якою, й навпаки.
- Дме сильний вітер – взимку хуртовин та завірюх буде багато.
- Якщо в день Романа і Платона погода протягом дня швидко змінюється, то зима буде дуже мінливою.
Що не можна робити 1 грудня:
- Цього дня категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.
- Намагайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.
Які свята чекають на українців, читайте в календарі на грудень.