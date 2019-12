Ось і прийшов грудень, а це означає, що зовсім скоро ми дізнаємося назви найкращих відеоігор року. Однак до кінця 2019 року вийде ще кілька цікавих проектів.

Факти ICTV пропонують вам ознайомитися з кількома цікавими відеоіграми, які з’являться в магазинах у грудні 2019 року.

Darksiders Genesis

Після не найвдалішої Darksiders 3 гравців чекає спін-оф серії під назвою Darksiders Genesis, який дасть можливість зіграти за четвертого вершника апокаліпсису – Розбрат.

Події відеогри відбуватимуться до першої частини Darksiders. Вони розкажуть про спроби Розбрату і Війни зупинити Люцифера, який хоче порушити баланс сил у світі.

Щоб зупинити його, вершникам доведеться відшукати і вбити вищих демонів, яких Люцифер наділив надзвичайною силою. На перший погляд сюжет не можна назвати чимось незвичайним, проте серія Darksiders неодноразово приємно дивувала гравців несподіваними поворотами.

Великі зміни торкнуться геймплею Darksiders Genesis. Замість типового Hack and slash відеогра перейшла в ARPG і тепер схожа на проекти на кшталт Diablo або Path of Exile.

Проте в ній залишилися звичні для серії механіки. Війна все ще може також граціозно і брутально знищувати демонів, як і в першій частині Darksiders. Практично всі його комбо і прийоми не змінилися, що не може не порадувати фанатів серії.

Під час проходження гравці зможуть моментально переключатися між Розбратом, який спеціалізується на битві на далеких дистанціях, і Війною, який є майстром ближнього бою.

Крім того, Darksiders Genesis можна буде пройти удвох. У такому разі кожен гравець візьме на себе роль одного з вершників, що дозволить швидше розправлятися з ордами демонів.

Відеогра з’явиться на всіх актуальних платформах, однак її вихід на PlayStation 4, Xbox One і Nintendo Switch запланований на лютий 2020 року.

Дата виходу: 5 грудня

Платформи: ПК, Google Stadia

Wattam

Любителів дуже дивних відеоігор в грудні чекає проект від дизайнера Кейти Такахаші, який відомий серією Katamari Demaci. Не менш незвичайний Wattam розповість історію такого собі Мера, який втратив свою пам’ять і забув про друзів.

Гравцям доведеться відшукати старих друзів Мера, а також знайти нових знайомих. Взявшись за руки, ви зможете водити різних персонажів світом і використовувати їх для того, щоб знаходити нових друзів, розгадувати загадки і шукати секрети.

У своїй подорожі ви зможете подружитися з деревами, квітами, вентиляторами, унітазами, фотокамерами, олівцями і багатьма іншими мешканцями цього дивного світу.

Такахаші розповів, що завжди намагався створити відеоігри, які б давали можливість побачити, наскільки прекрасним є звичайне життя. І Wattam не став винятком.

В незвичайну пригоду можна буде вирушити з іншими гравцями, щоб здружитися з усім світом.

Відеогра прекрасно підійде тим, хто хоче чогось простого, нехитрого, але надзвичайно веселого.

Дата виходу: 17 грудня

Платформи: PlayStation 4, ПК

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Перед виходом Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 гравців чекає ще одна відеогра у цьому всесвіті.

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York більше підійде для тих, хто ставить історію перед геймплеєм і любить читати багато тексту. Сюжет розповість про протистояння фракцій вампірів під назвами Камарілло і Анархи.

У цій відеогрі жанру Adventure гравцям доведеться взяти на себе роль одного з трьох нових вампірів фракції Камарілло, які належать до різних кланів.

Основний геймлей базується на дослідженні світу і виборі, який гравці роблять в діалогах та окремих моментах відеоігри. Залежно від рішень, змінюватиметься сюжет і закінчення Vampire: The Masquerade – Coteries of New York.

Залежно від обраного клану вампірів, гравцям будуть доступні різні вміння, які допоможуть вирішувати завдання. Крім того, персонажі, які населяють світ, по-різному реагуватимуть на головного героя.

Можливо, відеогра і не стане новим хітом у всесвіті Vampire: The Masquerade, проте точно повинна порадувати всіх фанатів серії, які чекали хоч чогось нового.

Вона також загляне на PlayStation 4, Xbox one і Nintendo Switch в першому кварталі 2020 року.

Дата виходу: 11 грудня

Платформи: ПК

