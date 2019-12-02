Кіберпонеділком називають перший понеділок після Чорної п’ятниці, в який часто влаштовують розпродажі в інтернет-магазинах. Факти ICTV розповідають про магазини, в яких цього року будуть акції.
Кіберпонеділок у 2019 році припадає на 2 грудня. Зазвичай у цей день спостерігається велика кількість купівель в інтернет-магазинах.
Термін придумали у 2005 році на основі дослідження за 2004 рік, яке показало, що у понеділок після Дня подяки продажі 77% онлайн-магазинів значно зросли.
Хоча знижки у Кіберпонеділок не є обов’язковим атрибутом цього дня, деякі магазини все ж влаштовують розпродажі.
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В Україні у магазинах часто саме до Кіберпонеділка тривають знижки, які почалися у Чорну п’ятницю.
Факти ICTV пропонують ознайомитися з кількома магазинами, які 2 грудня радуватимуть покупців знижками.
Алло
У магазині Алло у Кіберпонеділок іще діятиме знижка на певні товари в асортименті. Стартує вона ще 28 листопада.
Ельдорадо
Магазин техніки Ельдорадо порадує покупців знижками до 70%.
Фокстрот
Техніку у Фокстроті у Кіберпонеділок можна буде придбати зі знижкою до 70%.
Comfy
Comfy цього року вирішив відокремити розпродаж 2 грудня від Чорної п’ятниці. У магазині радять звернути увагу на смартфони, ігрові консолі, планшети, побутову техніку і ноутбуки.
27
В магазині 27 також підготували знижки до Кіберпонеділка, але попереджають, що кількість товару буде обмеженою.
AliExpress
В онлайн-магазині AliExpress будуть доступні знижки на великий асортимент товарів. Особливу увагу тут має привернути саме одяг.
У деяких категоріях товарів знижки сягатимуть 80%.
Крім того, знижки будуть доступні у великих американських інтернет-магазинах, таких як Ebay та Amazon. Отримати товар можна через Нову пошту, яка нещодавно запустила сервіс доставлення товарів з США.
Інтертоп
Магазин порадує покупців знижками від 30 до 70%.
MOYO
У мережі роздрібних магазинів техніки та електроніки діятимуть знижки до 70%.
Kedoff.net
У магазині взуття покупці можуть придбати товар зі знижками до 50%.
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