Кіберпонеділком називають перший понеділок після Чорної п’ятниці, в який часто влаштовують розпродажі в інтернет-магазинах. Факти ICTV розповідають про магазини, в яких цього року будуть акції.

Кіберпонеділок у 2019 році припадає на 2 грудня. Зазвичай у цей день спостерігається велика кількість купівель в інтернет-магазинах.

Термін придумали у 2005 році на основі дослідження за 2004 рік, яке показало, що у понеділок після Дня подяки продажі 77% онлайн-магазинів значно зросли.

Хоча знижки у Кіберпонеділок не є обов’язковим атрибутом цього дня, деякі магазини все ж влаштовують розпродажі.

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В Україні у магазинах часто саме до Кіберпонеділка тривають знижки, які почалися у Чорну п’ятницю.

Факти ICTV пропонують ознайомитися з кількома магазинами, які 2 грудня радуватимуть покупців знижками.

Алло

У магазині Алло у Кіберпонеділок іще діятиме знижка на певні товари в асортименті. Стартує вона ще 28 листопада.

Ельдорадо

Магазин техніки Ельдорадо порадує покупців знижками до 70%.

Фокстрот

Техніку у Фокстроті у Кіберпонеділок можна буде придбати зі знижкою до 70%.

Comfy

Comfy цього року вирішив відокремити розпродаж 2 грудня від Чорної п’ятниці. У магазині радять звернути увагу на смартфони, ігрові консолі, планшети, побутову техніку і ноутбуки.

27

В магазині 27 також підготували знижки до Кіберпонеділка, але попереджають, що кількість товару буде обмеженою.

AliExpress

В онлайн-магазині AliExpress будуть доступні знижки на великий асортимент товарів. Особливу увагу тут має привернути саме одяг.

У деяких категоріях товарів знижки сягатимуть 80%.

Крім того, знижки будуть доступні у великих американських інтернет-магазинах, таких як Ebay та Amazon. Отримати товар можна через Нову пошту, яка нещодавно запустила сервіс доставлення товарів з США.

Інтертоп

Магазин порадує покупців знижками від 30 до 70%.

MOYO

У мережі роздрібних магазинів техніки та електроніки діятимуть знижки до 70%.

Kedoff.net

У магазині взуття покупці можуть придбати товар зі знижками до 50%.

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