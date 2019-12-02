Folk Ukraine запрошує зустріти Новий 2020 рік у серці столиці на Софійській площі. Програму новорічних заходів читайте на сайті Факти ICTV.
Програма святкувань Нового року⠀
- 14 грудня — відкриття різдвяного ярмарку.
- 19 грудня — урочисте засвічення ялинки.
- 25 грудня — католицьке Різдво.
- 31 грудня — зустріч Нового року.
- 7 січня — святкова хода звіздарів та різдвяний концерт.
Читайте: Символ Нового року 2020
А в інші дні на вас чекатимуть святкові концерти на великій сцені. Цьогоріч головною темою свята стане чарівний світ пригод Лускунчика та його королівств:
- Королівство подарунків — ярмарок сувенірів та найкращих подарунків до свята.
- Королівство смаку — лише найсмачніші страви та напої.
- Королівство розваг — казкове місто для дітей. Нескінченні веселощі, атракціони, аніматори, інсталяції та подарунки.
- Королівство лайків — численні фотозони на Софійській площі та Володимирському проїзді.
Між королівствами курсуватиме казковий різдвяний експрес.
Саме іграшки-лускунчики разом з відомими українськими героями-богатирями оберігатимуть нашу оксамитову красуню. А вона, до речі, сягне понад 28 метрів.
Ялинку прикрасять 800 тематичних іграшок та засвітять більш ніж чотири кілометри різнокольорових гірлянд.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде головна ялинка у Києві та чим дивуватимуть організатори.