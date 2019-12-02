Символ 2020 року – Білий металевий Щур. Що приготувати до святкового столу, аби задобрити його – Факти ICTV склали приблизне меню.

Щур – всеїдний та невибагливий гризун, який любить просту їжу. Тому в меню на Новий рік 2020 може бути все, що душа забажає – овочі (крім капусти), м’ясо, риба, фрукти, солодощі та сири, звичайно. Головне правило – їжа має бути смачною, різноманітною та її має бути багато.

Що ж приготувати, щоб господар року залишився задоволеним? На гаряче краще запекти великий шматок будь-якого нежирного м’яса. І подати його, наприклад, з картоплею. Підійде для гарніру й будь-яка крупа – сочевиця, гречка або рис.

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Оцінить Щур велику кількість салатів та закусок, особливо якщо додати в них сир та горіхи.

Любить гризун й солодке, тому дозвольте собі розслабитися в цю ніч та здивувати всіх вишуканим десертом.

Але, незважаючи на всеїдність, він не любить міцні алкогольні напої.

Якщо не хочете розгнівати тварину, оберіть традиційн шампанське, вино, слабоалкогольні напої та коктейлі.

Щоб Щур приносив вам удачу весь 2020 рік, приготуйте до святкового столу страви з нашої добірки.

Салат Мишки в сирі

Складові:

500 г відвареного курячого філе;

200 г твердого сиру;

три варених яйця;

100 г волоських горіхів;

300 г винограду без кісточок;

майонез.

Для мишей: варені курячі та перепелині яйця, обрізки сиру та бутони гвоздики.

Приготування:

М’ясо та білки нарізаємо кубиками.

Сир натираємо на тертці, а волоські горіхи подрібнюємо.

Всі інгредієнти змішуємо і заправляємо майонезом.

Суміш розділяємо на дві частини. Одну з них викладаємо на блюдо рівним шаром.

Зверху – виноград, його та боки покриваємо другою частиною суміші.

Натираємо на дрібній тертці яєчні жовтки та обсипаємо салат з усіх боків.

Залишилося прикрасити його половинками яєць. Вушка і хвостик можна зробити із сиру або ж вареної ковбаси, в носик та очі – з бутонів гвоздики або маслин.

Салат Графський

Складові:

один буряк;

три картоплини;

чотири яйця;

100 г чорносливу;

100 г волоських горіхів;

майонез та сіль.

Приготування:

Буряк та картоплю в мундирі відварюємо до готовності. Охолоджуємо та знімаємо шкірку.

Яйця відварюємо круто, відокремлюємо жовтки від білків.

Салат викладаємо на блюдо шарами, кожен промазуємо майонезом.

Перший – нарізана кубиками картопля.

Другий – нарізаний дрібними кубиками буряк.

Третій – нарізані на кубики жовтки.

Четвертий – дрібно нарізаний чорнослив (щоб він став м’якшим, можна попередньо залити його окропом на 10-15 хвилин).

П’ятий – яєчні білки, також нарізані кубиками.

Змащуємо верх майонезом та посипаємо подрібненими волоськими горіхами. Відправляємо готовий салат в холодильник, щоб добре просочився.

Картопляно-грибні рулетики з лаваша

Складові:

лаваш – два листи;

500 г картоплі;

150 г грибів;

одна цибулина;

три зубчики часнику;

50 мл картопляного відвару;

сіль та зелень – за смаком.

Приготування:

Почищену картоплю відварити, зробити пюре, додавши трохи картопляного відвару.

Дрібно нарізану цибулю обсмажити до золотистого кольору.

Гриби теж дрібно нарізати та обсмажити.

Змішати картоплю, цибулю, гриби, часник, дрібно нарізану зелень, посолити за смаком. Розділити начинку на дві частини.

Розподілити рівним шаром першу частину начинки на листі лаваша, накрити другим листом лаваша та розмазати другу частину начинки. Згорнути в рулет.

Розрізати на шматки товщиною приблизно по 2 см, обсмажити на олії з двох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими з будь-яким соусом.

Яловичина Веллінгтон зі шпинатом

Складові:

вирізка яловича – чотири смужки;

листкове бездріжджове тісто – 500 г;

бекон сиров’ялений копчений – 12 тонких скибочок;

італійські та прованські трави (сухі);

10 яєць;

70 г свіжого шпинату.

Для соусу:

упаковка вершків 30%;

цибуля ріпчаста;

часник;

500 г замороженого шпинату.

Приготування:

Обсмажуємо яловичу вирізку на сковорідці для грилю, солимо і перчимо в процесі.

Дістаємо бездріжджове тісто та викладаємо на нього свіжий шпинат.

Обсмажену вирізку спочатку обертаємо беконом, а потім – тістом зі шпинатом.

Рулет запікаємо 20 хвилин у духовій шафі на режимі конвекція+ за 200 градусів.

Для соусу на рослинній олії обсмажуємо цибулю і часник вільної нарізки, додаємо вершки та трохи випаровуємо. Кладемо шпинат, проварюємо кілька хвилин, у блендері перетворюємо на однорідну масу.

Пиріг Груші в кришталі

Складові:

шість груш;

один апельсин;

один лимон;

300 г цукру;

350 мл холодної та 300 мл гарячої води;

350 г борошна;

150 г вершкового масла;

три яйця;

0,5 ч. ложки солі;

1 ч. ложка розпушувача;

0,5 ст. ложки яблучного оцту;

пакетик желатину;

75 мл вершків 33%.

Приготування:

Спочатку потрібно приготувати сироп-маринад для груш. Для цього необхідно вичавити сік з апельсина, зняти цедру з лимона і додати 200 г цукру.

Залити цю суміш 300 мл окропу і розмішувати до повного розчинення цукру. Додати 300 мл холодної води.

Доводимо маринад до кипіння і викладаємо в нього груші – так, щоб вони знаходилися у вертикальному положенні. На маленькому вогні груші повинні мліти 5-10 хвилин, щоб стали м’якими. Виймаємо шумівкою, а сироп проціжуємо – він знадобиться в кінці приготування.

Далі готуємо основу пирога: змішуємо сіль, розпушувач та борошно (300 г), додаємо вершкове масло та перетираємо з борошном.

Окремо збиваємо вінчиком два яйця, додаємо оцет та 5 ст. ложок холодної води.

З яєчної та борошняної суміші замішуємо еластичне тісто, ставимо його в холодильник на 15 хвилин, обернувши харчовою плівкою.

Тісто викладаємо у форму (діаметр 26 см), формуючи бортики, і знову відправляємо в холодильник на 15 хвилин.

Застеляємо основу пирога фольгою або пергаментом і засипаємо будь-яку крупу, злегка придавивши руками. Ставимо в духовку та випікаємо за 200 градусів 15 хвилин. Виймаємо фольгу з крупою та випікаємо за 180 градусів ще 5 хвилин.

Для крему змішуємо по 2 ст. ложки борошна та цукру, поступово додаємо 125 мл грушевого сиропу, безперервно збиваючи міксером.

В окремому посуді збиваємо два яйця з вершками та з’єднуємо обидві маси. Крем вийде рідким, але в процесі випічки він загусне.

Груші трохи зрізаємо внизу, ставимо їх на основу пирога і заливаємо кремом.

Випікаємо пиріг 25 хвилин за 180 градусів. Крем повинен загуснути. Даємо повністю охолонути.

Залишилося приготувати заливку-“кришталь”. Для цього в грушевий сироп, що залишився, додаємо желатин або желе для тортів (попередньо приготовані), доводимо до кипіння та даємо охолонути.

Заливку потрібно акуратно вилити на груші – поверх крему, і на ніч поставити пиріг у холодильник.

Більше про символ 2020 року – Білого металевого Щура – читайте на Фактах ICTV.