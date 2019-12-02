Новий рік – час подарунків та виконання бажань. Якщо не знаєте, що подарувати дружині на свято, Факти ICTV пропонують кілька ідей.

Подарунок дружині на Новий рік не може бути банальним та нагадувати про роботу або побут. Не забувайте – це чарівний час. Тому станьте для другої половинки Санта Клаусом.

Виконання бажання

Якщо дійсно хочете зробити коханій дружині новорічний сюприз, виконайте її заповітне бажання або одне з них. Новий рік – дуже вдалий для цього час.

Швидше за все, це щось глобальне і не обов’язково матеріальне – подорож, гаджет, квитки на концерт улюбленої групи, абонемент у фітнес-центр, а може якась рідкісна книга. Ви краще знаєте свою половинку. Якщо ж не здогадуєтесь, про що вона мріє, не бійтеся запитати.

Доповнення до такого подарунка може бути приємна дрібниця. Факти ICTV пропонують кілька варіантів.

1. Подушка з новорічним принтом.

2. Трикотажний плед з вовни, який зігріє вашу кохану в довгі зимові вечори.

3. Подарунковий бокс (чай, кружка, мед) може доповнити той же плед та багато інших дрібничок.

4. Набір ароматного мила Золота мишка.

5. Косметика, парфуми або білизна.

6. Новорічні свічники.

7. Подарунок з гумором – дерев’яна дошка у вигляді шматка сиру (відмінно впишеться у сервіровку новорічного столу та щоранку підніматиме настрій).

8. Оригінальний чайник-заварник з декором з полімерної глини.

9. Солодощі – без них важко уявити Новий рік!

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Що подарувати дружині на Новий рік 2020 – 10 ідей / 8 фотографий

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