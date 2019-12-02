Як провести весело та з користю вихідні на Новий рік 2020, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Українці матимуть чотири вихідних дні на Новий рік 2020. Від кількості заходів, які відбуватимуться у цей період, просто розбігаються очі.

На чому краще зупинитися та як провести вихідні на Новий рік 2020 – читайте в матеріалі.

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Різдвяні ярмарки

Це чудовий варіант для спільної прогулянки з друзями. Тут ви зможете придбати різні новорічні та різдвяні сувеніри, поласувати чимось смачненьким, зігрітися глінтвейном і, звісно, зробити селфі біля головної ялинки.

У Києві цьогоріч працюватимуть одразу кілька різдвяних містечок. Зокрема, різдвяний ярмарок на Софійській площі прийматиме відвідувачів щодня протягом місяця. Його тема – казка про Лускунчика та чарівні королівства.

Різдвяне містечко поділять на чотири королівства: Королівство подарунків, смаку (з напоями та їжею), розваг (з атракціонами, аніматорами та конкурсами) і навіть лайків (з фотозонами на Софійській площі).

Не менш цікавою буде програма на Подолі. Тут на відвідувачів чекають ярмарок, стріт-арт ковзанка, гірка та інші розваги.

Зимова країна на ВДНГ

Ковзанка, десятки фудкортів, гірки, екстремальні атракціони і мотузковий парк на деревах – і це ще далеко не все, чим дивуватимуть цьогоріч організатори.

Тут також з’явиться Різдвяна фабрика мрій. Це буде казкове містечко, де розмістяться різні майстерні.

До речі, на фабриці гості зможуть побачити, як відбувається виготовлення скляних ялинкових прикрас.

Також тут буде кабінет ельфа-чарівника, величезні кімнати з машинами, за допомогою яких виробляють ялинкові прикраси, та художня майстерня з розпису готових іграшок.

Winterra. Легенда казкового краю

Якщо ви вже прийдете на ВДНГ, то можете відвідати зимове шоу Winterra. Легенда казкового краю. Це шоу в форматі 5D. Актори взаємодіятимуть з залом у п’яти площинах концерт-холу. Тому організатори обіцяють, що глядачі опиняться в центрі подій.

Шоу буде доповнено візуальними спецефектами, графікою та живим вокалом.

Новорічний фестиваль гігантських китайських ліхтарів на Співочому полі

Минулого року фестиваль викликав справжній ажіотаж, тож цьогоріч організатори вирішили знову подарувати приємні емоції киянам та гостям столиці.

Вони обіцяють встановити понад 30 гігантських інсталяцій, підсвічених зсередини.

Фестиваль працюватиме щоденно з 16.00 до 22.00. Вартість квитка для дорослого – 200 грн, для дітей до семи років – вхід безкоштовний.

Детальнішу програму новорічних заходів на Софійській площі ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Фото: Dreamstime,China Fest, Winterra, zyma.vdng