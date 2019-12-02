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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 2 грудня 2019

2 грудня відзначають Кіберпонеділок та Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Які ще є свята у цей день хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 2 грудня 2019

Іменини 2 грудня святкують Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір.

У православній церкві 2 грудня вшановується пам’ять святого Авдія – одного з дванадцяти малих пророків. Відповідно до додання, Авдій жив приблизно в період розгрому Єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на грудень 2019

Народні прикмети на 2 грудня:

  • Сніжний день з сильним вітром – чекай тривалу зиму і холодну весну.
  • Багато снігу з глибокими заметами – чекай багатого врожаю в наступному році.
  • Якщо людина народилася 2 грудня, то талісманом є цитрин.
  • Ясне небо – чекай морозів, а тьмяне – буде відлига в найближчі дні.
  • Буцається скотина – чекай хуртовини.
  • Корови ніс з ясел показують – погода скоро зміниться.

Що не можна робити 2 грудня:

  • Укладати церковний шлюб, оскільки в Різдвяний піст вінчання взагалі не відбуваються.
  • Не варто займатися тією роботою, яку можна без особливих проблем перенести на інший день.
  • У цей день краще не давати в борг.

Які свята чекають на українців, читайте в календарі на грудень.

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