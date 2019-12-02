2 грудня відзначають Кіберпонеділок та Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Які ще є свята у цей день хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 2 грудня святкують Веніамін, Адріан, Аза, Олександр, Валентин, Герасим, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Порфирій, Сергій, Федір.

У православній церкві 2 грудня вшановується пам’ять святого Авдія – одного з дванадцяти малих пророків. Відповідно до додання, Авдій жив приблизно в період розгрому Єврейського царства і був домоправителем при дворі царя Ахава.

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Народні прикмети на 2 грудня:

Сніжний день з сильним вітром – чекай тривалу зиму і холодну весну.

Багато снігу з глибокими заметами – чекай багатого врожаю в наступному році.

Якщо людина народилася 2 грудня, то талісманом є цитрин.

Ясне небо – чекай морозів, а тьмяне – буде відлига в найближчі дні.

Буцається скотина – чекай хуртовини.

Корови ніс з ясел показують – погода скоро зміниться.

Що не можна робити 2 грудня:

Укладати церковний шлюб, оскільки в Різдвяний піст вінчання взагалі не відбуваються.

Не варто займатися тією роботою, яку можна без особливих проблем перенести на інший день.

У цей день краще не давати в борг.

Які свята чекають на українців, читайте в календарі на грудень.