Найкращі ідеї подарунків на День Святого Миколая для колег та рідних зібрані в матеріалі Фактів

Що дарувати колегам і близьким на День Святого Миколая – цим питанням люди починають ламати голову вже за кілька днів до свята.

Факти ICTV поспішають підкинути вам ідей для подарунків до Дня Святого Миколая.

Що подарувати хлопцеві на Миколая

Подарунок для хлопця на День Святого Миколая може бути недорогим, але з душею – обов’язково.

Хлопець вів себе добре

Шоколадний або імбирний пряник “миколайчик”. Вмієте готувати – це подарунок, зроблений власними руками – ідеальний варіант. Чому? Та просто всі чоловіки ласуни.

Альбом для спільних фотографій. Якщо вам вже є що згадати за час, проведений разом, але фотки досі валяються під ліжком, тоді без такого подарунка на День Святого Миколая не обійтися. Як варіант, можна зробити відеофільм зі спільними знімками.

Хлопець вів себе погано

Шкіряний батіг. Ваш коханий вів себе погано останнім часом? Тоді ця штучка напевно вам стане у нагоді.

Що подарувати дівчині на Миколая

Подарунок для дівчини на День Святого Миколая повинен бути максимально мімімішним, адже ми пам’ятаємо, що жінки – це просто діти.

Дівчина вела себе добре

М’які іграшки. Рожево-цукерково-плюшевий стиль дівчата обожнюють. Тут головне гра – гарненько заінтригуйте її – “А вгадай, що я тобі подарую”.

Романтична вечеря. День Святого Миколая настав – час одягти фартух і стати за плиту. Покажіть свою любов, приготувавши чудову страву для коханої. Ну а друга частина подарунка – це, звичайно ж, ліжко з пелюстками.

Дівчина вела себе погано

Сексуальна нижня білизна. Будь-яка жінка за цілий рік знайде спосіб “нашкодити”. Можливо, настав час її покарати?

Читайте: Подарунки дітям на День Святого Миколая: що покласти під подушку

Що подарувати колегам

Подарунок для колег повинен бути недорогим та універсальним.

Колега вів себе добре

Рукавички і шарф. На вулиці зима. А ви звертали увагу, як деякі ваші колеги після приходу на роботу ще годину не можуть відігрітися, бігаючи кожні п’ять хвилин за чашкою чаю. Отож, у них просто немає шарфа і рукавичок.

Чашка. Подаруйте колезі чашку з бонусом – набір чаю різного сорту.

Солодощі й домашня випічка. Порадуйте всіх колег смакотою. Ось вже в кабінет заходять ваші друзі з роботи, знімають рукавички, шарфи, беруть чашки з чаєм і йдуть до вас, святкувати День Святого Миколая!

Книга. Зі зниженням температури взимку у людей з’являється більше часу для читання. Подаруйте книгу, яка охопить сферу зацікавлень вашого колеги.

Вазон. Не треба хвилюватися, що колега не донесе вазон додому, адже його можна залишити на робочому столі, аби квітка милувала око.

Також це можуть бути еко-торбинки, аксесуари, косметичні засоби для догляду за обличчям або тілом.

Раніше Факти ICTV розповідали, як правильно написали листа з побажаннями до Святого Миколая.