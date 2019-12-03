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Календар свят на грудень 2019

Які свята чекають на українців у грудні 2019 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Календар свят на грудень 2019

У грудні українці матимуть додатковий державний вихідний – 25 числа. У цей день святкують католицьке Різдво.

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Крім того, аби жителі України могли насолодитися сповна святкуванням Нового року, уряд ухвалив розпорядження, в якому рекомендує керівникам підприємств перенести робочі дні:

  • з понеділка, 30 грудня, – на суботу, 21 грудня;
  • з вівторка, 31 грудня, – на суботу, 28 грудня.

Загальна кількість робочих днів у грудні становить 21, а вихідних – 10.

Свята у грудні:

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, а також День працівників прокуратури.
  • 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
  • 3 грудня – Міжнародний день інвалідів, а також Міжнародний день дизайнерів та аніматорів.
  • 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці, а також День обіймів і День інформатики.
  • 5 грудня – День працівників статистики.
  • 6 грудня – День Збройних сил України.
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні.
  • 8 грудня – День благодійності.
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.
  • 10 грудня – Міжнародний день прав людини і Всесвітній день футболу.
  • 11 грудня – Міжнародний день гір.
  • 12 грудня – День сухопутних військ України.
  • 14 грудня – День ліквідатора наслідків на ЧАЕС.
  • 15 грудня – День працівників суду, а ще Міжнародний день чаю.
  • 17 грудня – День працівників державної виконавчої служби.
  • 18 грудня – Міжнародний день мігрантів та День працівників органів РАЦСу.
  • 19 грудня – День Святого Миколая, Міжнародний день допомоги бідним, а також День адвокатури України.
  • 20 грудня – Міжнародний день солідарності людей.
  • 21 грудня – День народження кросворду.
  • 22 грудня – День енергетика та День дипломатичної служби України.
  • 24 грудня – День працівників архівних установ України.
  • 25 грудня – Католицьке Різдво.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

Фото: Dreamstime

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