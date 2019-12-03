До головного свята зими залишилось менше місяця, тож час обирати подарунки. Не переймайтесь, що покласти під ялинку коханому – Факти ICTV зібрали кращі ідеї новорічних презентів.

Аби порадувати свого хлопця, обирайте подарунок відповідно до його інтересів. Він не уявляє свого життя без гаджетів? Шукаємо презент серед технічних новинок. Обожнює спорт? Купуємо подарунок, що знадобиться для хобі. Якщо ви ще не досить добре вивчили смаки свого хлопця, легко знайдете універсальний варіант.

Все для активної зими

Ваш хлопець – підкорювач засніжених вершин та всю зиму проводить зі сноубордом? Зробіть подарунок, пов’язаний з його хобі. Крута гірськолижна маска, балаклава, термобілизна для катання, сушилка для черевиків – підійде все, що зробить дозвілля ще більш яскравим та комфортним.

Ціна – від 400 грн.

Сенсорні рукавички

Універсальний подарунок, який сподобається кожному. Користуватися мобільним взимку дуже незручно: на вулиці доводиться знімати рукавички. Але з сенсорними таких проблем не виникає. Завдяки металізованим ниткам на кінчиках пальців, смартфон реагує на дотики. Хлопець зможе без проблем відповідати на ваші меседжі та дзвінки.

Ціна – від 250 грн.

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Окуляри віртуальної реальності

З VR-девайсом неймовірні пригоди самі прийдуть додому. У комп’ютерні ігри та кіно можна зануритися просто з головою. Навіть якщо хлопець не захоплюється геймінгом, він радо мандруватиме віртуальною реальністю.

Ціна – від 400 грн.

Чохол з підігрівом для автокрісла

Що подарувати хлопцеві на Новий рік 2020, якщо він водить авто? Сісти в тепленьке автокрісло, коли машина ще не прогрілася – це просто мрія. Потурбуйтесь про свого автомобіліста – презентуйте чохол з підігрівом.

Ціна – від 300 грн.

Мультитул

Подарунок, якому щиро зрадіє будь-який чоловік. Цей крихітний помічник вміє майже усе. Кусачки, пасатижі, викрутки – один мультитул вміщує з три десятки інструментів! І його зручно та легко носити в кишені.

Ціна – від 300 грн.

Зовнішній диск

Хлопцю буде, де зберігати гігабайти ваших спільних фото. Зверніть увагу на обсяг пам’яті та можливість підключення до телевізора. Це знадобиться, аби завантажити фільми для перегляду зимовими вечорами.

Ціна – від 700 грн за накопичувач на 500 Гб.

Органайзер для дивана

Ідеальний подарунок для кіномана та любителя проводити час на дивані. Підзарядки, пульт та усі потрібні речі завжди під рукою – в кишенях органайзера. А для мега-комфорту – підставка під склянки та тарілки. Органайзер чіпляють прямо до спинки дивана.

Ціна – від 200 грн.

USB-підігрівач для чашки

По-справжньому зимовий подарунок. Ідеальний варіант для хлопця, який “живе” за ноутбуком. USB-підігрівач підтримує температуру напою. Дбайливо підігріє каву, якщо вона вже охолола. Має додаткові USB-порти, аби зарядити смартфон та інші гаджети.

Ціна – від 120 грн.

Пилосос для клавіатури

Міні-девайс позбавить від крихт та будь-якого сміття, що потрапило на клавіатуру. Працює від ноутбука за допомогою USB-шнура.

Ціна – від 200 грн.

Враження

Гарно проведений час – найкращий подарунок. Покладіть під ялинку подарунковий сертифікат на враження. Сходіть разом на каток, згадайте літо в аквапарку, звільніться з квест-кімнати: маса варіантів! Зробіть подарунок на Новий рік 2020 хлопцеві, який запам’ятається на все життя.

Раніше Факти ICTV писали, що подарувати чоловікові на Новий рік 2020.