Незабаром українці зустрічатимуть найчарівніший день року з магічними цифрами – 2020. Тож на які прикмети, пов’язані з цим днем, варто звертати увагу.

Новий рік із давніх-давен українці наділяли особливими, магічними, властивостями. Тож готувалися до його святкування заздалегідь і приділяли увагу прикметам.

Прикмети на Новий рік – це такі собі дороговкази, за якими можна спрогнозувати, яким буде майбутній рік. Оскільки чи не кожна людина прагне жити в достатку, любові та злагоді, то й прикмети на Новий рік пов’язували саме з віщуванням багатства та щасливої долі.

Як Новий рік зустрінеш…

Як зустрінеш Новий рік – так його і проведеш – загальновідома народна прикмета. Тож до настання Нового року необхідно:

повністю розрахуватися з боргами , щоб вони лишилися в році старому, а в новий приніс достаток у дім;

, щоб вони лишилися в році старому, а в новий приніс достаток у дім; поставити крапку в сварках та конфліктах , примиритися з друзями, рідними, колегами чи сусідами, якщо протягом року виникали якісь непорозуміння. Хай усі негаразди залишаться в старому році;

, примиритися з друзями, рідними, колегами чи сусідами, якщо протягом року виникали якісь непорозуміння. Хай усі негаразди залишаться в старому році; проявити щедрість до ближнього, аби удача та добробут не залишали ваш дім. Приклад такого щирого й щедрого ставлення до людей дає нам Святий Миколай, розносячи подарунки усім добрим людям;

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Новий рік треба зустрічати в чистому домі . Щоб наступного року в родині не було сварок та непорозумінь, а навпаки панувала злагода, в домі чи квартирі робили генеральне прибирання;

. Щоб наступного року в родині не було сварок та непорозумінь, а навпаки панувала злагода, в домі чи квартирі робили генеральне прибирання; викинути весь мотлох – речі, які вже не носите, старий, особливо надщерблений посуд, поламані меблі тощо. Так ви звільните місце для нових, гарних і стильних речей та чудових подій, що прагнуть увійти у ваше життя.

Рік Щура: прикмети

Останнім часом люди також зважають на прикмети, пов’язані з твариною – тотемом року. За китайським гороскопом, наступний 2020 рік – рік білого металевого Щура. Стихія року – метал, а отже має щастити енергійним, цілеспрямованим та амбітним людям.

Багато прикмет пов’язано саме з приготуваннями до свята. Так, буде добре, якщо на Рік Щура в домі з’являться металеві підсвічники. Ідеально, якщо вам їх подарують. Якщо ж купуватимете їх самі, важливо робити покупку спонтанно, довго не роздумуючи й не економлячи гроші.

Придбати хоча б одну нову річ гардеробу напередодні Нового року – до багатства та процвітання.

Вилита остання крапля шампанського у ваш келих також віщує поліпшення статків.

Як це не дивно звучить, але розбита в новорічну ніч Щура кришталева ваза чи келих – саме на щастя.

Ще одна новорічна прикмета: якщо зустрічаєш Новий рік у теплій компанії – приємним буде спілкування з людьми увесь наступний рік.

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