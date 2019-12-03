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Факти / Lifestyle

Що подарувати семирічній дитині на Новий рік – найкращі ідеї

У наш прагматичний час семирічні діти вже рідко вірять у дива, але ви самі можете створити казку, поклавши бажаний подарунок під ялинку на Новий рік.

Подарунки дитині на Новий рік

Подарунки на Новий рік 2020 для дитини семи років краще продумати та придбати заздалегідь. Добре, якщо ваша донька чи син все ще пише листи з побажаннями, але не всім так щастить.

У цьому віці вони вже не зовсім діти, тому знають, що таке відповідальність за навчання в школі, ходять на гуртки та спортивні секції.

Про які ж подарунки на Новий рік мріють семирічки? Ми зібрали найкращі ідеї-підказки.

Враження

Найцінніший подарунок – незабутні враження. Сходіть зі своїм чадом у цирк, на новорічну театральну виставу або на каток.

Якщо є можливість, разом проведіть кілька днів на зимовому курорті, де ваша дитина зможе від душі покататися на лижах.

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Катання на лижах

Фото: Oleksandr Brylov | Dreamstime.com

Зимовий спортивний інвентар

Лижі, санки, дошка для сноуборду або ковзани – прекрасне доповнення до активного відпочинку на свіжому повітрі.

Дитячі ковзани

Фото: Vladimir Kopylov | Dreamstime.com

Настільні ігри

Такий подарунок підійде і хлопчикам, і дівчаткам. Буде чим зайнятися вечорами на зимових канікулах. Вибираючи гру, звертайте увагу не тільки на вік на коробці. Враховуйте також характер і захоплення дитини.

Настільні ігри

Фото: Andrey Pakhomov | Dreamstime.com

Набір дитячої косметики

У сім років дівчатка по-новому дивляться на себе і намагаються копіювати поведінку мам. Щоб ваша дочка відчула, що вона, хоч і маленька, але вже жінка, подаруйте їй дитячий набір косметики. Вона буде просто щаслива!

Набір дитячої косметики

Фото: rozetka.com.ua

Набори для творчості та досліджень

Якщо ваша дівчинка любить рукоділля, зараз дуже багато наборів для творчості – плетіння браслетів із гумок, створення прикрас із намистин та волосіні, шиття і плетіння.

А хлопчики зрадіють наборам, що копіюють інструменти будь-якої професії, мікроскопу, телескопу або набору для хімічних та фізичних дослідів. Все залежить від інтересів та захоплень дитини!

Набори для дитячої творчості

Фото: pixabay

Іграшки

Не варто забувати, що семирічки все ще діти і люблять іграшки: дівчатка – ляльки, м’яких звіряток, кухонні набори, а хлопчики – машинки, радіокеровані вертольоти, залізниці з дистанційним керуванням, квадрокоптери тощо.

Для дочки ідеально підійде ігровий набір L.O.L. Surprise! з лялькою і модними аксесуарами в зимовому стилі Сніговий ангел.

Лялька L.O.L.

Фото: citrus.ua

Хлопчику ми рекомендуємо подарувати трасу для перегонів Chariots Zipes Speed ​​Pipes, де машинка їде не дорогою, а всередині труби-тунелю. Вона штовхає кульку, що світиться, залишаючи за собою яскравий світловий шлейф. Це створює світлове шоу за вимкненого світла. Машинка керується за допомогою пульта дистанційного керування.

Факти ICTV також зібрали найкращі ідеї універсальних подарунків на Новий рік 2020.

Фото: Dreamstime

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