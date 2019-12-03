Користувачі найчастіше протягом року шукали у мережі прикметник “екзистенційний”.
Онлайн-словник Dictionary назвав словом 2019 року прикметник “екзистенційний”.
Значення саме цього терміна інтернет-користувачі найчастіше шукали протягом року.
За словами працівників сервісу, слово починали активно шукати, коли воно з’являлося в ефірах телебачення, при чому ЗМІ ним описували як загрозу зміни клімату, так і загрозу американській демократії.
“Популярність” прикметника зростала також, коли журналісти чи організації висловлювалися про пожежі в Амазонії та ураган Доріан на Багамських островах.
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Що ж значить слово “екзистенційний”
У Dictionary розповіли, що слово “екзистенційний” надихає нас задавати великі запитання про те, хто ми є, і яка наша мета перед різноманітними викликами.
– Це нагадує нам про те, що ми можемо робити вибір щодо свого життя і того, як відповідаємо на ці виклики, – йдеться у повідомленні.
До слова, раніше Оксфордський словник обрав вираз 2019 року.