Користувачі найчастіше протягом року шукали у мережі прикметник “екзистенційний”.

Онлайн-словник Dictionary назвав словом 2019 року прикметник “екзистенційний”.

Значення саме цього терміна інтернет-користувачі найчастіше шукали протягом року.

За словами працівників сервісу, слово починали активно шукати, коли воно з’являлося в ефірах телебачення, при чому ЗМІ ним описували як загрозу зміни клімату, так і загрозу американській демократії.

“Популярність” прикметника зростала також, коли журналісти чи організації висловлювалися про пожежі в Амазонії та ураган Доріан на Багамських островах.

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Що ж значить слово “екзистенційний”

У Dictionary розповіли, що слово “екзистенційний” надихає нас задавати великі запитання про те, хто ми є, і яка наша мета перед різноманітними викликами.

– Це нагадує нам про те, що ми можемо робити вибір щодо свого життя і того, як відповідаємо на ці виклики, – йдеться у повідомленні.

До слова, раніше Оксфордський словник обрав вираз 2019 року.