3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
3 грудня іменини святкують Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Ісак, Іларіон, Ганна, Василь, Володимир, Григорій, Фекла, Анатолій, Арсеній.
Православні сьогодні вшановують пам’ять святого Прокла, який служив єпископом у Константинополі. За свого життя він був відомий тим, що дбав про знедолених, а також творив численні чудеса.
Щорічно 3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, який встановили резолюцією Генасамблеї ООН у 1992 році.
Цей день не є традиційним святом і покликаний захищати права людей з інвалідністю, привернути увагу до їх проблем.
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Народні прикмети на 3 грудня:
- хмари зігнулися довгою смугою – чекай заметілі;
- якщо сильний сніг пішов вранці, то вдень буде сонячна погода;
- тетерук сидить на верхівці дерева – до теплої погоди;
- коли снігур співає, а сорока під стріху ховається, варто чекати хуртовини найближчим часом.
Що не можна робити 3 грудня:
- у цей день потрібно намагатися не сваритися один з одним;
- краще не відправлятися у далеку дорогу і запланувати подорож на наступний день.
Факти ICTV також публікували календар свят на грудень 2019 року.