PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 3 грудня 2019

3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято

3 грудня іменини святкують Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Ісак, Іларіон, Ганна, Василь, Володимир, Григорій, Фекла, Анатолій, Арсеній.

Православні сьогодні вшановують пам’ять святого Прокла, який служив єпископом у Константинополі. За свого життя він був відомий тим, що дбав про знедолених, а також творив численні чудеса.

Щорічно 3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, який встановили резолюцією Генасамблеї ООН у 1992 році.

Цей день не є традиційним святом і покликаний захищати права людей з інвалідністю, привернути увагу до їх проблем.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на грудень 2019

Народні прикмети на 3 грудня:

  • хмари зігнулися довгою смугою – чекай заметілі;
  • якщо сильний сніг пішов вранці, то вдень буде сонячна погода;
  • тетерук сидить на верхівці дерева – до теплої погоди;
  • коли снігур співає, а сорока під стріху ховається, варто чекати хуртовини найближчим часом.

Що не можна робити 3 грудня:

  • у цей день потрібно намагатися не сваритися один з одним;
  • краще не відправлятися у далеку дорогу і запланувати подорож на наступний день.

Факти ICTV також публікували календар свят на грудень 2019 року.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка