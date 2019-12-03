3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Які ще є свята у цей день та хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

3 грудня іменини святкують Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Ісак, Іларіон, Ганна, Василь, Володимир, Григорій, Фекла, Анатолій, Арсеній.

Православні сьогодні вшановують пам’ять святого Прокла, який служив єпископом у Константинополі. За свого життя він був відомий тим, що дбав про знедолених, а також творив численні чудеса.

Щорічно 3 грудня відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю, який встановили резолюцією Генасамблеї ООН у 1992 році.

Цей день не є традиційним святом і покликаний захищати права людей з інвалідністю, привернути увагу до їх проблем.

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Народні прикмети на 3 грудня:

хмари зігнулися довгою смугою – чекай заметілі;

якщо сильний сніг пішов вранці, то вдень буде сонячна погода;

тетерук сидить на верхівці дерева – до теплої погоди;

коли снігур співає, а сорока під стріху ховається, варто чекати хуртовини найближчим часом.

Що не можна робити 3 грудня:

у цей день потрібно намагатися не сваритися один з одним;

краще не відправлятися у далеку дорогу і запланувати подорож на наступний день.

Факти ICTV також публікували календар свят на грудень 2019 року.