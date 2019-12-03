Перший сніг вранці 3 грудня спричинив серйозні затори на дорогах. Проте це ще й привід для радості, бо зимові свята вже близько. Привітайте своїх близьких прикольною картинкою.

Перший сніг – це нагадування про зимові свята, які завжди приносять радість. Тому прикольна картинка обов’язково підніме настрій вашим близьким та друзям.

Поділіться зимовою атмосферою, відправивши їм картинку або листівку з нашої добірки.

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З першим снігом: привітання в картинках / 6 фотографий

Нагадаємо, вранці 3 грудня після нічного снігопаду на дорогах у Києві утворилися затори.