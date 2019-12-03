В Башкортостані в одному з численних степів очевидці зняли на відео щось величезне і темне на дорозі. Водій почав здавати назад, але загадкова істота гналася за автівкою ще кілька хвилин.

В Україні теж трапилася схожа історія, у Сумській області. Все так само сталося увечері під час сутінків. Серед мисливських звуків Станіслав Огрохін раптом почув як тріщить гілля. Зараз він обирає рушницю з особливою прискіпливістю, щоб не підвела. Бо своїми очима хлопець побачив таке, чому ще й досі не в змозі знайти пояснення.

– Почув якесь дихання звіра, почав наближатися до нього і побачив щось велике, волохате, більше 2 метрів заввишки, – пригадує Станіслав Огрохін.

Чекати, поки звір нападе, він не став і чимдуж дременув геть. Бо хто знає з якими намірами прийшла дивна істота.

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Перші кадри з єті з’явилися ще у 60-х роках минулого століття у Каліфорнії. На деяких зйомках видно загадкову істоту зростом значно понад два метри.

Нещодавно про таку неймовірну знахідку офіційно заявили представники Індійської армії і додали фото, які зробили у Гімалайських горах. Ланцюг величезних слідів, вдвічі більших за людські. Палеонтологи говорять, що це можуть бути лапи печерного ведмедя. Та й наука дотримується позиції, що допоки єті ще жодного разу не знайшли ані в живому, ані в мертвому стані, то з наукової точки зору можна стверджувати, що його не існує.

Але чи дійсно це так? Мережу нещодавно підірвало відео Пітера Кейна, кінолога з Нью-Йорка. Він продемонстрував світу трофей свого батька, який начебто понад 50 років зберігався в морозильній камері. Заморожена голова начебто і є чи не єдиним реальним доказом існування єті. Але Кейну повірили не всі, бо він ще й художник і міг створити відео для самопіару.

Що відомо про єті?

Залишила снігова людина свій слід і в Україні. 1928-го року було зафіксовано факт в одній із чеських газет, які виходили на території Підкарпатської Русі. Місцевими жителями було знайдено сліди величезної людини і шерсть на дереві. Селяни були у такій паніці, що запросили не лише вчених, а й поліцію. Згідно вимірів, слід стопи істоти сягав понад 50 см, і він належав явно не тварині.

В історичних літописах є свідчення того, що між єті та людиною в давнину могла бути навіть тісна співпраця. У трансильванських Карпатах говорилося, що часто цих людей використовували місцеві можновладці і це дало легенду про те, що їх використовували в армії для нападу на сусіда. Це може мати сенс, бо навіть виття снігової людини наводить справжній жах.

Частіше всього звіра зустрічають у гірській місцевості. Навіть ФБР займалося цією тематикою. Це стало відомо з оприлюднених нещодавно документів. Вони вивчали шерсть, яку дали на аналіз мисливці на єті, і виявилось – шерсть лосина.

А от у кого точно немає сумнівів в існуванні снігової людини, так це у шаманів. В карпатських лісах у єті є своє місцеве ім’я – Чугайстер. І мольфари, і місцеві його добре знають.

Щороку побачити заповітну істоту намагаються сотні мисливців по всьому світі. Навіть не заради незвичного трофею, а щоб довести, що снігова людина дійсно існує. Та поки жодному з них не посміхнулася удача і Бігфут не потрапив у жоден підручник із зоології.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як за спиною журналістки прогулявся “єті”.