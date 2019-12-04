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Шедевр Гогена продали на аукціоні в Парижі за €9,5 млн

Картину французького художника Поля Гогена Товсте дерево на аукціоні в Парижі продали за €9,5 млн.

Поль Гоген - Товсте дерево

Аукціонний будинок Artcurial повідомив, що полотно знаменитого художника придбав міжнародного колекціонер, який побажав залишитися анонімним.

Він пообіцяв, що картина залишиться у Франції.

Поль Гоген написав Товсте дерево у 1897 році, коли жив на Таїті. Картина входить до циклу з дев’яти творів.

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Але це не найдорожча картина художника – в 2015 році його роботу Коли весілля? продали майже за $300 млн.

 

Поль Гоген – один з представників постімпресіонізму поряд з Полем Сезанном та Вінсентом Ван Гогом. Відомим став вже після своєї смерті в 1903 році.

Джерело: Artcurial 

Фото: Artcurial 

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