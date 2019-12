Аукціонний будинок Artcurial повідомив, що полотно знаменитого художника придбав міжнародного колекціонер, який побажав залишитися анонімним.

Він пообіцяв, що картина залишиться у Франції.

Поль Гоген написав Товсте дерево у 1897 році, коли жив на Таїті. Картина входить до циклу з дев’яти творів.

Але це не найдорожча картина художника – в 2015 році його роботу Коли весілля? продали майже за $300 млн.

#GAUGUIN Tonight, the Tahitian masterpiece Te Bourao II by Paul Gauguin, created in 1897, was sold at @Artcurial for 9,5 M€ / 10,5M$ including premium ! Bought by an international collector, he mentions that the painting will remain in France. #auction pic.twitter.com/IWa3rzhC1b

— ARTCURIAL (@Artcurial) December 3, 2019