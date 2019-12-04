Тварини знають, коли нове слово відрізняється від попереднього, навіть, якщо слова дуже схожі.

Собаки розуміють людську мову краще, ніж ми думали, заявили вчені з університету Сассекса.

Дослідження, в якому брали участь 42-ві собаки, показало, що ці тварини навіть можуть відрізнити регіональні акценти.

Під час експерименту собакам вмикали записи одного слова, яке промовляли четверо різних людей (як чоловіків, так і жінок). Потім дослідники додали інше слово, яке звучало дуже схоже, наприклад, “мав” і “сховав” (had і hid англійською).

Собаки різко реагували, коли схоже слово змінювалося іншим, показуючи, що вони знають, що нове слово відрізняється від попереднього.

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– Собаки, ймовірно, спочатку отримали здатність розрізняти гавкіт інших собак, щоб вони могли визначити своє становище серед інших особин, а потім вони почали звертати увагу на нашу мову після того, як ми одомашнили їх, – заявив доктор Холлі Рут-Гаттерідж, автор дослідження.

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Джерело: Daily Mail