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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 4 грудня 2019

4 грудня православні християни відзначають Введення у храм Пресвятої Діви Марії. Які ще є свята у цей день хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке свято сьогодні, 4 грудня 2019

Іменини 4 грудня святкують Аріадна, Ада, Прокіп, Ярополк, Адам, Олександр та Марія.

Крім того, у цей день в Україні відзначають День інформатики.

Введення у храм Пресвятої Діви Марії, яке православні християни також святкують 4 грудня, – одне з найбільш значущих свят. Його ще називають Третьою Пречистою.

Згідно з переказами, саме 4 грудня в Єрусалимський храм вперше увійшла трирічна Марія. Тут вона залишилася жити до свого заручення з Йосипом.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Народні прикмети на 4 грудня:

  • Якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення – навпаки, затримається до весни.
  • Морозний день віщує холодну й сніжну зиму.
  • Якщо на Введення похолодає, то зима буде лютою.
  • Мороз 4 грудня – літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча.

Що не можна робити 4 грудня:

  • У цей день забороняється копати землю, бо вона відпочиває. В іншому випадку врожаю не буде.
  • Не можна укладати церковний шлюб, шити, прибирати, прати, ображатися, засуджувати когось.

Які ще свята чекають на українців, читайте в календарі на грудень.

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