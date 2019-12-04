4 грудня православні християни відзначають Введення у храм Пресвятої Діви Марії. Які ще є свята у цей день хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 4 грудня святкують Аріадна, Ада, Прокіп, Ярополк, Адам, Олександр та Марія.

Крім того, у цей день в Україні відзначають День інформатики.

Введення у храм Пресвятої Діви Марії, яке православні християни також святкують 4 грудня, – одне з найбільш значущих свят. Його ще називають Третьою Пречистою.

Згідно з переказами, саме 4 грудня в Єрусалимський храм вперше увійшла трирічна Марія. Тут вона залишилася жити до свого заручення з Йосипом.

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Народні прикмети на 4 грудня:

Якщо до Введення сніг пішов, то він розтане, а після Введення – навпаки, затримається до весни.

Морозний день віщує холодну й сніжну зиму.

Якщо на Введення похолодає, то зима буде лютою.

Мороз 4 грудня – літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча.

Що не можна робити 4 грудня:

У цей день забороняється копати землю, бо вона відпочиває. В іншому випадку врожаю не буде.

Не можна укладати церковний шлюб, шити, прибирати, прати, ображатися, засуджувати когось.

Які ще свята чекають на українців, читайте в календарі на грудень.