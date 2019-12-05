PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Чого не можна робити у День Cвятої Катерини 2019

7 грудня православні християни вшановують Святу Великомученицю Катерину, покровительку шлюбу та кохання. Саме цей день вважали пророчим для жіночої долі. Які заборони існують у День святої Катерини?

Чого не можна робити у День Cвятої Катерини 2019

Свята Катерина, що загинула заради кохання до свого Небесного нареченого – Ісуса Христа, допомагає знайти другу половинку. У день пам’яті великомучениці здавна йшли вранці до церкви та ставити свічку перед іконою святої.

Читайте: День Святої Катерини 2019: історія та традиції свята

Незаміжні дівчата прохають щастя в коханні та шлюбі, а вагітні моляться про здорове потомство. Але у День Cвятої Катерини існують свої заборони. Здебільшого вони пов’язані не з самим святом, а з Різдвяним постом, якого дотримуються християни.

Заборони у День Cвятої Катерини

  • В давнину дівчата збиралися на посиденьки та ворожили на майбутнього чоловіка. Але засиджуватися допізна заборонялося: як стемніло, час повертатися додому.
  • Під час посиденьок не можна танцювати та влаштовувати гучні вечірки.
  • На святковому столі не має бути м’ясних або молочних страв. У День Cвятої Катерини лише пісне меню. Традиційні страви – каша, житній хліб, суп, тушковані овочі.

  • Не варто вживати спиртні напої.
  • Краще відмовитися від фізичної роботи, забути на день про прання, прибирання, ремонти та хенд-мейд.
  • Вагітні мають цього дня відпочивати. За народними прикметами, тоді пологи будуть легшими.
  • У День Катерини не розпалюють багаття чи камін. Раніше існувало повір’я: не можна топити піч, аби “життя не задимілося”.

До речі, Факти ICTV склали календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кімната у дитсадку на 6 квадратів: як живуть переселенці з Мар’їнки та Красногоріки
Кімната у дитсадку на 6 квадратів: як живуть переселенці з Мар’їнки та Красногоріки
Corriere dello Sport расизм
Чорна п’ятниця: Corriere dello Sport звинувачують у расизмі за анонс матчу
Діти
Вдвічі менше інтернатів – план уряду на 4 роки
Рада підтримала відтермінування штрафів за порушення ввезення євроблях
Рада підтримала відтермінування штрафів за порушення ввезення євроблях
Cosmopolitan звільнив Євгенію Пліхіну через допис про похорон бійця Альфи
Cosmopolitan звільнив Євгенію Пліхіну через допис про похорон бійця Альфи
Рецензія на фільм Ножі наголо: померти у власному детективі
Рецензія на фільм Ножі наголо: померти у власному детективі
Рада підтримала зміни до Земельного кодексу щодо рейдерства
Рада підтримала зміни до Земельного кодексу щодо рейдерства
Андрій Єрмак
Вибори на Донбасі можуть провести у 2020 році – Єрмак
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка