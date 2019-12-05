День Андрія Первозванного, який відзначають 13 грудня, – одне з найулюбленіших православних свят українців. З цією датою пов’язано чимало народних прикмет.

Апостола Андрія Первозванного шанують в Україні з кількох причин. По-перше, він проповідував у наших землях, пройшовши з просвітительською місією від нинішнього Криму вздовж усього узбережжя Дніпра.

Апостол Андрій не лише ніс у маси слово Христове, але й передбачив заснування столиці України – міста Києва. За легендою, піднімаючись вгору Дніпром, він поглянув на київські гори й сказав учням, що тут з’явиться величне місто, на якому засяє благодать Господня й буде збудовано багато церков.

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По-друге, в День Андрія Первозванного люди звертали увагу на прикмети, намагаючись передбачити, якою буде зима.

По-третє, День Андрія молодь здавна відзначала досить весело, святкуючи Калиту. Дівчата у ніч гадали на судженого, а хлопці збиралися на молодіжні забави, розважалися й заодно видивлялися собі наречену.

Прикмети на День Андрія Первозванного

Прикмети на це свято пов’язані переважно з погодніми передбаченнями. Звертаючи увагу на стан природи на День Андрія 2019, ви зможете спрогнозувати, чого очікувати від зими:

якщо 13 грудня йде сніг, вважається, що зима буде досить довгою та холодною;

якщо ж сніг не випав до Дня Андрія, варто сподіватися на теплу зиму;

поява на небі яскравого сонця обіцяє багатий урожай на майбутній рік;

якщо кіт цього дня особливо ретельно умивається – погода будет ясною, але холодною;

хмари низько на небі – невдовзі похолодає.

Звертали увагу наші пращури й на воду: якщо 13 грудня в річці вода тиха – зима буде хорошою, не надто холодною, якщо ж вода бурлить – погоди варто очікувати такої самої – холодної, вітряної, з завірюхами.

Раніше Факти ICTV писали про історію свята – Дня Андрія Первозванного.