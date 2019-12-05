Чоловіки з ім’ям Андрій відзначають іменини понад 30 разів на рік, але найчастіше подарунки на день Андрія вони отримують 13 грудня.

Якщо ви ще не знаєте, що подарувати на день ангела Андрія, читайте матеріал Фактів ICTV. Ми підібрали декілька варіантів, які допоможуть порадувати іменинника.

Що говорить астрологія?

Подарунки краще робити з урахуванням індивідуальних уподобань, але, якщо ви не настільки добре знаєте людину або взагалі не уявляєте, що подарувати на день ангела Андрія?

У цьому випадку можна звернутися до астрології. Подарунки на день Андрія повинні бути з урахуванням творчих уподобань іменинників.

Чоловіки з таким ім’ям люблять мистецтво, кіно і театр. Можуть навіть займатися живописом або співом. Крім того, нерідко захоплюються спортом: футболом, шахами тощо.

Виходячи з цього, подарунком може стати:

курс малюнка та живопису;

майстер-клас з більярду;

роуп-джампінг;

заїзд на картингу;

урок гри на гітарі/барабані.















День ангела Андрія 2019: що подарувати на свято / 4 фотографии

Універсальне рішення

Синонім Дня ангела – іменини, тому будуть доречні презенти з ім’ям:

іменний стакан для віскі;

рушник або банний халат з вишитим ім’ям;

термочашка з принтом;

іменна флешка.











День ангела Андрія 2019: що подарувати на свято / 3 фотографии

Що кажуть священики?

Священнослужителі кажуть, що у День ангела імениннику важливо побажати здоров’я і благополуччя. Дарувати можна будь-що, окрім речей, які шкодять здоров’ю і моралі (алкоголь, сигарети, література еротичного змісту). Крім того, у піст не можна дарувати скоромні солодощі.

До речі, ми також писали про те, що можна подарувати на Новий рік.