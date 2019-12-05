До Дня Збройних сил України в 2019 році Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках.

День Збройних сил України відзначається 6 грудня. У 2019 році він приходиться на п’ятницю. Це національне свято, проте воно не є вихідним днем.

Саме 6 грудня 1991 року, був ухвалений закон Про Збройні сили України.

До складу ЗСУ входять Сухопутні війська, Повітряні та Військово-морські сили, а також Десантно-штурмові війська та Сили спеціальних операцій.

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В останні роки українська армія стала сильнішою, а військовослужбовці не з підручників знають про важливість потужної оборони та захисту країни.

Практично у всіх нас є близькі та знайомі, які служили у ЗСУ або служать зараз. Не обділіть їх увагою та привітайте з Днем Збройних сил України. Для цього Факти ICTV створили святкові картинки з привітаннями.











День Збройних сил України – привітання у картинках / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що розвиток Збройних сил не перестане бути пріоритетом України навіть після досягнення миру на Донбасі.

Фото: Міноборони України