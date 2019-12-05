PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День Збройних сил України – привітання у картинках

До Дня Збройних сил України в 2019 році Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках.

День Збройних сил України – привітання у картинках

День Збройних сил України відзначається 6 грудня. У 2019 році він приходиться на п’ятницю. Це національне свято, проте воно не є вихідним днем.

Саме 6 грудня 1991 року, був ухвалений закон Про Збройні сили України.

До складу ЗСУ входять Сухопутні війська, Повітряні та Військово-морські сили, а також Десантно-штурмові війська та Сили спеціальних операцій.

Читайте: Календар свят на грудень 2019

В останні роки українська армія стала сильнішою, а військовослужбовці не з підручників знають про важливість потужної оборони та захисту країни.

Практично у всіх нас є близькі та знайомі, які служили у ЗСУ або служать зараз. Не обділіть їх увагою та привітайте з Днем Збройних сил України. Для цього Факти ICTV створили святкові картинки з привітаннями.

  • З Днем Збройних сил України
  • З Днем Збройних сил України
  • З Днем Збройних сил України
  • З Днем Збройних сил України
  • З Днем Збройних сил України
  • З Днем Збройних сил України
День Збройних сил України – привітання у картинках / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що розвиток Збройних сил не перестане бути пріоритетом України навіть після досягнення миру на Донбасі.

Фото: Міноборони України

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка