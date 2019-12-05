Великий європейський автобусний перевізник FlixBus запускає першу в Україні повністю “зелену” лінію з фірмовим брендуванням.

Гендиректор компанії FlixBus у Польщі та Україні Міхал Леман повідомив про запуск першого українського маршруту.

Уже 11 грудня перший автобус FlixBus вирушить за маршрутом Одеса-Пльзень (Чехія).

В дорозі він проїжджатиме Тернопіль, Львів, Краків та Прагу.

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Продаж квитків стартував 4 грудня. На період розпродажу ціна квитків складе від 99 грн.

Перевозити пасажирів будуть три автобуси Setra 2014-2015 років випуску у фірмовій зеленій ливреї.

Партнером FlixBus виступила компанія Regabus, що спеціалізується на перевезеннях між Україною та Чехією.

FlixBus наразі має в Україні трьох партнерів, які забезпечують прямі рейси в 37 міст.

Нагадаємо, автобусний лоукостер FlixBus вийшов на український ринок у червні 2019 року.

Джерело: Flixbus