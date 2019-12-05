Кольором 2020 року за версією інституту Pantone став класичний синій.

Інститут Pantone назвав кольором 2020 року класичний синій, який елегантний у своїй простоті.

В інституті вважають, що обнадійливі якості класичного синього кольору підкреслюють прагнення людей до надійного і стабільного фундаменту, на якому вони будуватимуть майбутнє в новій ері.

– Ми живемо в часи, в які необхідні довіра і віра. Таку сталість і впевненість прекрасно передає класичний синій, він є надійним кольором, на який завжди можна покластися, – заявила виконавчий директор Pantone Леатріс Ейсман.

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Оскільки технології розвиваються набагато швидше за можливість людей сприймати нову інформацію, можна зрозуміти, чому ми тяжіємо до кольорів, які висловлюють щирість і пропонують “захист”.

До слова, онлайн-словник Dictionary повідомив, що головним словом 2019 року став прикметник екзистенціальний.

Джерело: Pantone

Фото: Pantone