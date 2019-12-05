Міжнародний день волонтера святкують щороку 5 грудня. Найкращі привітання для волонтерів читайте на сайті Факти ICTV.

Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку – це свято, котре у 1985 році ініціювала Генасамблея ООН.

Цього дня вшановують людей, небайдужих до чужих проблем, людей, які не чекають слів подяки за свою допомогу, а роблять добро від щирого серця.

Це люди, які цілком безоплатно працюють будь-де, де потрібна їхня допомога: у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах і будинках престарілих.

Вони доглядають хворих і допомагають старшим людям поратися по господарству.

Якщо ваші рідні чи друзі постійно або тимчасово займаються волонтерською діяльністю, то сьогодні чудова нагода привітати їх зі святом.

Привітання з Днем волонтера

Ти твориш добро, даруючи радість усім,

Ти ділишся щастям і серцем своїм.

Ти твориш добро, даруєш надію,

Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.

Душею і серцем ти завжди із ними,

Для них ти є друг, і сім’я, і родина.

Ти наче те сонце, що гріє весною.

Для них ти як Ангел, що завжди з тобою.

Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети,

Щаслива дитина, щасливий і ти.

З дитячих сердець погане ти стер,

Ти добра людина, ти – волонтер!

***

Як добре, що є у світі волонтер –

Це той, хто у душі байдужість стер,

Хто помагає іншим без оплати,

У лікарняні харч несе палати,

Потрібні ліки, усмішки лежачим

Дарує без усякої віддачі.

Хто дух упалий вгору підіймає,

Вірші читає, танцює і співає

Для хворих, сиріт, воїнів на фронті

Малює сонце їм на горизонті.

Хто не боїться час, тепло віддати,

На благо інших вміє працювати,

Хто кошт збере, взуття, одежу, книгу

І тому дасть, кого скувала крига,

Хто нині без костюма і краватки,

Кого обсіли болі та нестатки.

Це той, хто нашу армію підтримав,

У кого”на” до “дай” – добірна рима.

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Волонтери – це справжній приклад доброти, людяності й безкорисливості. Спасибі вам величезне, нехай усі Ваші добрі справи неодмінно будуть винагороджені.

***

Не кожен зможе, відкинувши свої справи і потреби в сторони, прийти на допомогу тому, хто потребує… бути волонтером може тільки по-справжньому добра і чуйна людина. З Днем волонтерів!

***

Сьогодні я хочу сказати тобі спасибі за той внесок в розвиток нашого суспільства, що ти зробив. Спасибі за твоє прагнення зробити світ кращим і добрішим. Зі святом тебе, волонтер!

Факти ICTV також публікували календар свят на грудень 2019 року.