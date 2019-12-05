Міжнародний день волонтера святкують щороку 5 грудня. Найкращі привітання для волонтерів читайте на сайті Факти ICTV.
Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку – це свято, котре у 1985 році ініціювала Генасамблея ООН.
Цього дня вшановують людей, небайдужих до чужих проблем, людей, які не чекають слів подяки за свою допомогу, а роблять добро від щирого серця.
Це люди, які цілком безоплатно працюють будь-де, де потрібна їхня допомога: у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах і будинках престарілих.
Вони доглядають хворих і допомагають старшим людям поратися по господарству.
Якщо ваші рідні чи друзі постійно або тимчасово займаються волонтерською діяльністю, то сьогодні чудова нагода привітати їх зі святом.
Привітання з Днем волонтера
Ти твориш добро, даруючи радість усім,
Ти ділишся щастям і серцем своїм.
Ти твориш добро, даруєш надію,
Ти твориш любов, ти здійснюєш мрії.
Душею і серцем ти завжди із ними,
Для них ти є друг, і сім’я, і родина.
Ти наче те сонце, що гріє весною.
Для них ти як Ангел, що завжди з тобою.
Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети,
Щаслива дитина, щасливий і ти.
З дитячих сердець погане ти стер,
Ти добра людина, ти – волонтер!
***
Як добре, що є у світі волонтер –
Це той, хто у душі байдужість стер,
Хто помагає іншим без оплати,
У лікарняні харч несе палати,
Потрібні ліки, усмішки лежачим
Дарує без усякої віддачі.
Хто дух упалий вгору підіймає,
Вірші читає, танцює і співає
Для хворих, сиріт, воїнів на фронті
Малює сонце їм на горизонті.
Хто не боїться час, тепло віддати,
На благо інших вміє працювати,
Хто кошт збере, взуття, одежу, книгу
І тому дасть, кого скувала крига,
Хто нині без костюма і краватки,
Кого обсіли болі та нестатки.
Це той, хто нашу армію підтримав,
У кого”на” до “дай” – добірна рима.
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Волонтери – це справжній приклад доброти, людяності й безкорисливості. Спасибі вам величезне, нехай усі Ваші добрі справи неодмінно будуть винагороджені.
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Не кожен зможе, відкинувши свої справи і потреби в сторони, прийти на допомогу тому, хто потребує… бути волонтером може тільки по-справжньому добра і чуйна людина. З Днем волонтерів!
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Сьогодні я хочу сказати тобі спасибі за той внесок в розвиток нашого суспільства, що ти зробив. Спасибі за твоє прагнення зробити світ кращим і добрішим. Зі святом тебе, волонтер!
Факти ICTV також публікували календар свят на грудень 2019 року.