В якому вбранні зустрічати Новий рік, який колір обрати і що краще не надягати, щоб не розлютити символ 2020 року Щура – у матеріалі Фактів ICTV.

У чому зустрічати Новий рік 2020? – це питання вже оселилося у голові більшості жінок. Факти ICTV підготували для вас ідеї образів, а також поради, як вдягнутися так, щоб символ року Щур весь рік приносив вам вдачу.

Який колір обрати?

Оскільки символ 2020 року за китайським календарем металевий Щур, то зустрічати Новий рік краще в одязі сріблястого і білого кольорів.

Білий, молочний, кремовий, бежевий, сірий, світло-жовтий, сіро-коричневий, сріблястий, попелястий, пісочний — ці кольори та інші з тієї ж гами відповідають тотему Нового року.

Крім того, в одязі можна використовувати блискітки, пайєтки, тканини з люрексом тощо.

Аксесуари

У рік білого Щура не слід зловживати аксесуарами, але і не потрібно повністю відмовлятися від них. В цьому році дуже важливо дотримуватися балансу, який допоможе підкреслити витончений смак і природну простоту.

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Ідеї новорічного образу

Вбрання повинно відповідати атмосфері свята. Тобто, якщо ви зустрічаєте Новий рік вдома, то образ повинен бути комфортним – светер з оленями чи м’яка на дотик сукня, від якою віє затишком.

Якщо це вечірка, то можно обрати коктельну сукню чи костюм.

Факти ICTV пропонують образи на Новий Рік.











































У чому зустрічати Новий рік 2020 – ідеї нарядів / 11 фотографий

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Фото: Instagram