День Збройних Сил України відзначають 6 грудня. Факти ICTV підготували вітання у прозі, віршах і картинках.

День Збройних Сил України відзначають щороку в одну й ту ж саму дату – 6 грудня. У цей день у 1991 році був прийнятий закон України Про Збройні Сили України.

Привітання з Днем ЗСУ у прозі

Вітаю з Днем захисника Вітчизни і від чистого серця хочу побажати зберігати спокій і впевненість у будь-якій життєвій ситуації, здійснювати гарні і добрі вчинки, берегти і міцно любити своїх рідних, піклуватися про майбутнє і з успіхом досягати великих висот.

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Нехай ваша сила та мужність завжди грунтуються на любові і підтримці рідних і близьких людей. І після будь-яких суперечок і баталій, які часто трапляються в повсякденному житті, вдома вас завжди чекає затишок і мир.

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В День Збройних Сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

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Вітаю з Днем Збройних Сил України і побажати від душі хочу браво і впевнено стояти на сторожі безпеки і мирного спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати в собі силу волі і мужності, виявляти в будь-якій справі відвагу і свій героїзм.

Привітання з Днем ЗСУ у віршах

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня, синку милий!

***

Ти справжній воїн, я це знаю!

Оберігаєш ти мене щодня

Без пушки, шаблі і коня!

Тебе сьогодні я вітаю,

Мій генерал, любов моя!

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати і рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки –

Низький уклін і тричі “СЛАВА!”

Українські захисники!















Вітання з Днем Збройних сил України в СМС і картинках / 4 фотографии

До речі, про українських волонтерів, які чимало допомагають військовим у тилу, з захопленням говорять навіть за межами нашої країни. Все, що потрібно знати про роботу волонтерів, ми зібрали в одному матеріалі.