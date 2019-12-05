День Збройних Сил України відзначають 6 грудня. Факти ICTV підготували вітання у прозі, віршах і картинках.
День Збройних Сил України відзначають щороку в одну й ту ж саму дату – 6 грудня. У цей день у 1991 році був прийнятий закон України Про Збройні Сили України.
Привітання з Днем ЗСУ у прозі
Вітаю з Днем захисника Вітчизни і від чистого серця хочу побажати зберігати спокій і впевненість у будь-якій життєвій ситуації, здійснювати гарні і добрі вчинки, берегти і міцно любити своїх рідних, піклуватися про майбутнє і з успіхом досягати великих висот.
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Нехай ваша сила та мужність завжди грунтуються на любові і підтримці рідних і близьких людей. І після будь-яких суперечок і баталій, які часто трапляються в повсякденному житті, вдома вас завжди чекає затишок і мир.
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В День Збройних Сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.
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Вітаю з Днем Збройних Сил України і побажати від душі хочу браво і впевнено стояти на сторожі безпеки і мирного спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати в собі силу волі і мужності, виявляти в будь-якій справі відвагу і свій героїзм.Читайте: Армія буде пріоритетом після настання миру на Донбасі - Зеленський Привітання з Днем волонтера Зеленський підписав закон про нові військові звання в ЗСУ
Привітання з Днем ЗСУ у віршах
Вітають тебе і тополька, й калина,
І синє озерце, й тендітний ручай
Зі святом – із Днем Збройних сил України,
Ти свято це, воїне, гідно стрічай!
Стрічай його гордо, сміливо і славно,
Стрічай за звичаєм дідів-козаків,
Хай служба іде і звитяжно, і вправно
І Бог береже хай вовіки віків!
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Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
Хай всюди – спокій, лад та мир!
Будь, як казковий богатир –
Могутній, нездоланний, вмілий!
Із 6-м грудня, синку милий!
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Ти справжній воїн, я це знаю!
Оберігаєш ти мене щодня
Без пушки, шаблі і коня!
Тебе сьогодні я вітаю,
Мій генерал, любов моя!
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Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
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За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки –
Низький уклін і тричі “СЛАВА!”
Українські захисники!
До речі, про українських волонтерів, які чимало допомагають військовим у тилу, з захопленням говорять навіть за межами нашої країни. Все, що потрібно знати про роботу волонтерів, ми зібрали в одному матеріалі.