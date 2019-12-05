Компанія Google визначила, які відео стали найпопулярнішими на YouTube серед українців за 2019 рік.

В цьому році компанія становила рейтинги не тільки найпопулярніших відео і кліпів по результатам пошуку на YouTube, але і тих, які набрали найбільше лайків.

В Україні топ музичних відео за рік очолює Артур Пирожков.

Повністю перша десятка виглядає так:

Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)

Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

Время и Стекло — Дим

Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)

RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video

Billie Eilish — bad guy

Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)

Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Якщо ж розглядати в цілому найпопулярніші відео на YouTube, які дивилися українці, то вийде зовсім інший рейтинг.

KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)

Фіксики – нові серії – Маскарад

Я, Ти, Він, Вона – романтична комедія 2019

Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния

Маша та Ведмідь — Ура! Скоро канікули! ️

Бокс Олександр Усик VS Чазз Візерспун

ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Слуга Народа 3. Вибір — 1 серія

Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear

Холостяк 9 – Випуск 1 від 08.03.2019

Ми також писали про те, які кліпи стали найпопулярнішими в світі за 2019 рік.