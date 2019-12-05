Компанія Google визначила, які відео стали найпопулярнішими на YouTube серед українців за 2019 рік.
В цьому році компанія становила рейтинги не тільки найпопулярніших відео і кліпів по результатам пошуку на YouTube, але і тих, які набрали найбільше лайків.
В Україні топ музичних відео за рік очолює Артур Пирожков.
Повністю перша десятка виглядає так:
- Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)
- Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
- Время и Стекло — Дим
- Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)
- NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
- RASA — Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
- GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video
- Billie Eilish — bad guy
- Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
- Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)
Якщо ж розглядати в цілому найпопулярніші відео на YouTube, які дивилися українці, то вийде зовсім інший рейтинг.
- KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)
- Фіксики – нові серії – Маскарад
- Я, Ти, Він, Вона – романтична комедія 2019
- Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния
- Маша та Ведмідь — Ура! Скоро канікули! ️
- Бокс Олександр Усик VS Чазз Візерспун
- ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
- Слуга Народа 3. Вибір — 1 серія
- Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear
- Холостяк 9 – Випуск 1 від 08.03.2019
Ми також писали про те, які кліпи стали найпопулярнішими в світі за 2019 рік.