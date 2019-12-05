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Время и Стекло, NK і Пирожков – що дивилися на YouTube у 2019 році українці

Компанія Google визначила, які відео стали найпопулярнішими на YouTube серед українців за 2019 рік.

Время и Стекло, NK і Пирожков – що дивилися на YouTube у 2019 році українці

В цьому році компанія становила рейтинги не тільки найпопулярніших відео і кліпів по результатам пошуку на YouTube, але і тих, які набрали найбільше лайків.

В Україні топ музичних відео за рік очолює Артур Пирожков.

Повністю перша десятка виглядає так:

  • Артур Пирожков — Зацепила (Премьера клипа 2019)

  • Артур Пирожков — Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

  • Время и Стекло — Дим

  • Artik & Asti feat. Артем Качер — Грустный дэнс (Official Video)

  • NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ — ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)

  • RASA — Пчеловод  | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

  • GAYAZOV$ BROTHER$ — До встречи на танцполе | Official Video

  • Billie Eilish — bad guy

  • Jerry Heil — #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)

  • Тима Белорусских — Витаминка (Премьера официального клипа)

Якщо ж розглядати в цілому найпопулярніші відео на YouTube, які дивилися українці, то вийде зовсім інший рейтинг.

  • KAZKA — ПЛАКАЛА (ПАРОДІЯ)

  • Фіксики – нові серії – Маскарад

  • Я, Ти, Він, Вона – романтична комедія 2019

  • Жигуль — ПАРОДІЯ | Дима Билан — Молния

  • Маша та Ведмідь —  Ура! Скоро канікули! ️

  • Бокс Олександр Усик VS Чазз Візерспун

  • ЧИНИЛЫ И БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

  • Слуга Народа 3. Вибір — 1 серія

  • Колыма — родина нашего страха / Kolyma — Birthplace of Our Fear

  • Холостяк 9 – Випуск 1 від 08.03.2019

Ми також писали про те, які кліпи стали найпопулярнішими в світі за 2019 рік.

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