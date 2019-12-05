5 грудня православні християни відзначають пам’ять священномученика Прокопія. Які ще є свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Іменини 5 грудня святкують Архип, Олексій, Панас, Валерій, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.

Крім того, в цей день в Україні відзначають День працівників статистики. Свято встановлене указом президента від 2002 року.

День пов’язаний з першим Всеукраїнським переписом населення, який пройшов у 2001 році і став найбільш масштабною статистичною роботою.

Також 5 грудня відзначається Всесвітній день грунтів і День ніндзя.

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Народні прикмети на 5 грудня:

Якщо наступала відлига, то зима буде без тріскучих морозів, але сніжна.

Якщо вовки бродять поблизу від будинків – в найближчі місяці будуть люті холоди.

Якщо навколо Місяця помітні кільця – погода буде морозна.

Якщо в ополонці вода вище льоду піднімається – потрібно чекати плюсової температури.

Що не можна робити 5 грудня:

Не можна лаятися.

Не позичайте нічого сусідам, тому що вважається, що можна віддати щастя.

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята пройдуть у грудні. Цього місяця українці матимуть додатковий державний вихідний – 25 числа. В цей день святкують католицьке Різдво.