День місцевого самоврядування в Україні відзначають 7 грудня. Найкращі привітання зі святом, читайте на сайті Факти ICTV.

День місцевого самоврядування в Україні – це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних і обласних радах.

Указ про затвердження свята був підписаний Леонідом Кучмою в листопаді 2000 року, проте на неофіційному рівні цей день відзначали ще з початку 90-х років.

Якщо ваші рідні та близькі працюють у сфері місцевого самоврядування, то обирайте картинку та надсилайте дорогій людині.

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Привітання в картинках



































День місцевого самоврядування в Україні: привітання в картинках / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята пройдуть у грудні. Цього місяця українці матимуть додатковий державний вихідний – 25 числа. В цей день святкують католицьке Різдво.