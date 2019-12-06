7 грудня православні християни вшановуватимуть пам’ять святої Катерини, яка вважається покровителькою кохання та шлюбу. Що потрібно знати про історію свята і яких традицій дотримуватися – в матеріалі Фактів ICTV.

Свята Великомучениця Катерина, руки якої домагався римський імператор, загинула мученицькою смертю заради кохання до свого Небесного нареченого – Ісуса Христа.

Історія Дня святої Катерини

Катерина народилася у 287 році в Олександрії. Дівчина походила з багатої та впливової родини. Вона була неймовірно освіченою і добре відомою своїм розумом та красою. Катерина знала багато мов, вивчила твори філософів та мудреців, досконало володіла ораторським мистецтвом.

Руки освіченої красуні просили юнаки з найбільш знатних родин Римської імперії. Але жодному з них Катерина не могла подарувати своє серце. Дівчина мріяла бачити своїм чоловіком людину, яка перевершить її в усьому.

Щоб допомогти дочці, мати відвела її за порадою до святого старця. Він прилучив дівчину до християнства. Після цього до Катерини уві сні явився Ісус Христос. Він подарував їй каблучку і назвав дівчину своєю нареченою. Прокинувшись, Катерина дійсно побачила перстень на своїй руці.

З того часу дівчина почала активно проповідувати християнство. Одного разу Катерина прийшла до храму під час святкового жертвопринесення. Вона закликала імператора Максиміана відмовитися від язичництва з його жорстокими обрядами та прилучитися до християнської віри.

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Імператор запросив філософів і мудреців, щоб вступити в суперечку з дівчиною і переконати її облишити християнство. Але вони не встояли перед силою її віри. Навпаки, самі навернулися до християнства, через що імператор звелів стратити мудреців.

Максиміан запропонував Катерині стати його дружиною за умови, що вона стане язичницею. Дівчина відмовилася. Жорстокий імператор наказав піддати красуню тортурам та стратити. За переказами, ангели перенесли тіло вбитої дівчини на вершину найвищої гори Синаю. Частки мощів святої Катерини зараз знаходяться в Німеччині.

Традиції на День святої Катерини

Яких традицій варто дотримуватись в День святої Катерини? Свята Катерина – покровителька шлюбу та кохання. Саме її здавна просять про щастя в шлюбі.

Вранці заведено йти до церкви та ставити свічку. Якщо помолитися перед іконою Святої Катерини, посміхнеться сімейне щастя.

Раніше напередодні свята дівчата збиралися разом, аби ворожити на судженого. Церква таку традицію не заохочувала.

На світанку потрібно було зрізати вишневі гілки та поставити їх у воду біля ікон. Якщо з’являлось листя та квіти, це було добре знамення: на дівчину незабаром чекає весілля.

Існувала традиція приносити “жертву тополі”. На дерево накидали хустку, щоб шлюб був вдалим, а дівчині не довелося стати вдовою.

Заміжні жінки просили про потомство: біля ікони ставили три свічки, “щоб навіки не переривався рід”.

У чоловіків теж була традиція ворожити в День Святої Катерини. Гілки вишні ставили в воду. Якщо до Різдва вони засихали, це означало, що у дружини буде поганий характер. А як з’явиться листя – в шлюбі пощастить, бо дівчина буде лагідна та життєрадісна.

До речі, Факти ICTV склали календар церковних свят на 2019 рік.