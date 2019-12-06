Гороскоп на тиждень з 9 до 15 грудня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 9 до 15 грудня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

9 грудня Меркурій переходить у знак Стрільця – скутість, сором’язливість, невпевненість зникнуть, а з’явиться свобода спілкування. У період руху Меркурія знаком Стрільця дуже легко даються обіцянки, будуються грандіозні плани, переважають оптимістичні думки.

Люди стають поступливішими, зокрема до реклами. Також це час цікавих зустрічей і знайомств, особливо з іноземцями. Діловим людям варто використовувати цей транзит як додатковий фактор у питаннях укладення контрактів з іноземними фірмами.

Гороскоп для Овнів

Прилив сил дозволить багато працювати, а також заробляти. Ваша активність прихильно впливає на навколишніх. Войовничість і бажання суперництва допомагають дати відсіч будь-кому, хто буде намагатися створити дискомфорт. Через оперативні проблеми на роботі руйнується розмірений ритм життя. Також у ці дні варто очікувати загострення питань щодо великого бізнесу, спільних фінансів, банків, корпорацій.

Гороскоп для Тельців

Ви налаштовані на ніжність і м’якість. Крім того, турбота про власну популярність принесе успіх. Сприятливий час для подорожей, змін і залагодження таємних обставин. На роботі пощастить здобути популярність серед жінок. Задоволення принесе відвідування світських заходів. У ці дні можна розраховувати на короткострокове збільшення доходів і подарунки.

Гороскоп для Близнюків

Через бажання отримати все та одразу увага розсіюється на кілька справ одночасно. Якість інтелектуальної праці постраждає через мінливий настрій, неуважність і невпевненість. У ці дні у спілкуванні з близькими варто очікувати непорозуміння. Обмежте кількість контактів, аби уникнути конфліктів і сварок.

Гороскоп для Раків

Ви стаєте чутливими, вразливими, а також ризикуєте потрапити під вплив сторонньої людини. У цей час краще приділити увагу вашій родині. Результати громадської роботи не потішать. Можна налагодити стосунки між дітьми, родичами, розвинути інтуїтивні здібності, навчитися розуміти несвідомі реакції людей. Сприятливий час для залагодження особистих справ.

Гороскоп для Левів

Підвищити популярність і затребуваність на роботі допоможуть творча активність, засвоєння нової інформації та знань. Сприятливий період для переговорів, підписання угод або творчості. Виробничі та ділові проблеми вирішаться за допомогою інтелекту, пам’яті, інтуїції та комерційної хватки.

Гороскоп для Дів

Уникайте роботи, яка вимагає педантичності. Партнери можуть порушити зобов’язання, які дали раніше, а робота буде заважати громадській діяльності та навпаки. Крім того, в цей період важко об’єктивно сприймати дійсність. Сумбурність буде заважати під час спілкування з керівництвом. Також доведеться відчути складнощі в засвоєнні нових знань.

Гороскоп для Терезів

У спілкуванні ви будете стриманими та обачними. Зосередьтеся на закріпленні зв’язків, нові знайомства виявляться марними. Бурхливих проявів кохання та пристрасних зізнань у ці дні годі й чекати – почуття, бажання й інстинкти знаходяться під суворим контролем розуму. Сміливо підписуйте договір про спільну діяльність – він обіцяє стабільність, удачу в бізнесі та прибуток.

Гороскоп для Скорпіонів

У вас буде достатньо енергії, щоб взяти на себе відповідальність, а це дозволить домогтися успіху в фінансовій діяльності. Доходи партнера або спільна власність можуть вимагати більше уваги. Завдяки винахідливості дослідження та розслідування будуть успішними. Доводиться багато та інтенсивно працювати, вирішувати питання, пов’язані зі спільним бізнесом, чужими грошима, спадщиною, податками, аліментами, кредитами.

Гороскоп для Стрільців

Продуктивна робота спровокує творчу активність та впевненість у собі. Наполегливість у демонстрації своїх ідей та інтересів дозволяє вирішити багато питань. Приготуйтеся до контактів, невеликих поїздок у справах. З керівництвом легко знайдете спільну мову, а також зможете висловити свої міркування. Можна розраховувати на продуктивну інтелектуальну та творчу роботу. Ви відчуєте ясність думок і прилив свіжих ідей.

Гороскоп для Козерогів

Активна позиція та енергійність під час спілкування дозволяють налагодити дружні зв’язки. Крім того, вдасться реалізувати любовні бажання та змінити стосунки в родині в кращий бік. Правові, фінансові чи управлінські справи будуть залагоджуватися без жодних складнощів. Хороший період для зміцнення свого становища, зв’язків з іноземцями та далеких подорожей, а також для початку нових справ.

Гороскоп для Водоліїв

Загострена чутливість дозволяє оригінально проявити свій потенціал. Зав’язуються нетривалі романтичні взаємини. Незвичайне творче натхнення сприяє несподіваним знайомствам. Не варто викреслювати службовий роман. У цей період можна отримати несподіваний прибуток або подарунок. Хороший період для купівлі оргтехніки, модернізації виробництва та умов праці.

Гороскоп для Риб

Сприятливий період для дружнього спілкування, кохання та пошуку гармонії в сімейному житті. Крім того, будуть добре ладнатися стосунки з партнерами, укладатися офіційні союзи та договори. Саме час вирушити на шопінг за коштовними речами чи залагоджувати громадські та фінансові справи. Можна розраховувати на невеликий прибуток або подарунок від керівництва. Слушна нагода для візитів до офіційних інстанцій.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на грудень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.