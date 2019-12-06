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Камера з вбудованим Photoshop вже доступна для Android

Компанія Adobe початку тестування нової програми Photoshop Camera, яка тепер доступна для скачування на Android.

Камера з вбудованим Photoshop вже доступна для Android

Камера з вбудованим Photoshop дозволяє в один дотик отримати знімки, які ніби пройшли професійну обробку в графічному редакторі.

Photoshop Camera пропонує величезну кількість вбудованих і завантажених ефектів та фільтрів для обробки знімків. За їх застосування відповідає спеціально навчена нейронна мережа.

Штучний інтелект вміє також самостійно визначати об’єкти в кадрі і пропонувати відповідні ефекти до кожної конкретної сцени.

Додаток поки що перебуває на стадії тестування, тому працює не ідеально навіть на флагманських пристроях, пригальмовуючи і сильно нагріваючи їх.

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Список офіційно підтримуваних пристроїв:

  • Google Pixel3/XL;
  • Google Pixel4/XL;
  • Samsung Galaxy S9/S9+;
  • Samsung Galaxy S10/S10+;
  • Samsung Galaxy Note9;
  • Samsung Galaxy Note10/10+;

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi Mix Alpha з екраном, який займає 180,6% площі смартфона.

Джерело: xda-developers.com

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