Камера з вбудованим Photoshop вже доступна для Android

Компанія Adobe початку тестування нової програми Photoshop Camera, яка тепер доступна для скачування на Android.
Камера з вбудованим Photoshop дозволяє в один дотик отримати знімки, які ніби пройшли професійну обробку в графічному редакторі.
Photoshop Camera пропонує величезну кількість вбудованих і завантажених ефектів та фільтрів для обробки знімків. За їх застосування відповідає спеціально навчена нейронна мережа.
Штучний інтелект вміє також самостійно визначати об’єкти в кадрі і пропонувати відповідні ефекти до кожної конкретної сцени.
Додаток поки що перебуває на стадії тестування, тому працює не ідеально навіть на флагманських пристроях, пригальмовуючи і сильно нагріваючи їх.
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Список офіційно підтримуваних пристроїв:
- Google Pixel3/XL;
- Google Pixel4/XL;
- Samsung Galaxy S9/S9+;
- Samsung Galaxy S10/S10+;
- Samsung Galaxy Note9;
- Samsung Galaxy Note10/10+;
Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi Mix Alpha з екраном, який займає 180,6% площі смартфона.
Джерело: xda-developers.com