Рецепти салатів на Новий рік 2020, які стануть прикрасою столу і зроблять зустріч року Білого Щура по-справжньому яскравою підготували Факти ICTV.

Якщо ви вирішили залишити у минулому традицію готувати олів’є і оселедець під шубою, то запам’ятовуйте п’ятірку незвичайних салатів на Новий рік 2020.

Вони прекрасно доповнять ваше новорічне меню!

Салат з куркою на Новий рік 2020

Складові на 3-4 порції:

300 г курячої грудки;

150 г твердого сиру;

4 яйця;

1 морквина;

1 ківі;

100 г консервованої кукурудзи;

3 ст. л. майонезу.

Приготування:

1. Моркву і курячу грудку відваріть до готовності, яйця зваріть круто (7-9 хвилин), це можна зробити заздалегідь.

2. Твердий сир і моркву натріть на дрібній тертці. На такий же тертці натріть і яйця.

3. Курячі грудки поріжте кубиками або розділіть на волокна, як вам більше подобається.

4. Починайте викладати салат. Візьміть тарілку, в середину поставте сервіровочне кільце. Навколо кільця викладіть яйця і змастіть майонезом.

5. Зверху викладіть подрібнену курячу грудку і також змастіть майонезом. Наступний шар – морква.

6. Далі – тертий твердий сир, який рясно змастіть майонезом.

7. Зверху прикрасьте салат тонкими пластинами ківі і кукурудзою.

Салат Феєрверк

Складові:

200 г шинки;

4 курячі яйця;

2 помідори;

цибулина;

3 болгарських перчини;

майонез – за смаком.

Приготування:

1. Яйця зваріть круто, очистіть. Відокремте білки від жовтків. Перші наріжте соломкою, другі – розітріть на крихту. У перцю зріжте хвостики і видаліть насіння. Шинку, цибулю, томати та перець наріжте тонкими скибочками.

2. Викладіть всі компоненти по колу в кілька шарів. Спочатку чергуйте м’ясо і цибулю, потім перець і білки. Останнім ярусом викладіть помідори, між яким видавіть смужки майонезу.

3. Верхівку салату прикрасьте тертими жовтками. Щоб цибуля не зіпсувала смак, попередньо залийте її окропом, залиште на 5 хвилин і промийте холодною водою.

Бурякові ялинки

Інгредієнти на 6 порцій:

6 невеликих буряків;

150 г м’якої бринзи;

1 авокадо;

1 ч. л. густої сметани;

1 ч. л. лимонної цедри;

1 ч. л. лимонного соку;

сіль, перець, зелень – за смаком.

Приготування:

1. Буряк відварити в мундирі, остудити, очистити від шкірки. Нарізати пластами товщиною 3 мм. Посолити і поперчити за смаком.

2. В одній мисці змішати бринзу з цедрою лимона, подрібненим часником і меленим перцем. В іншому посуді змішати м’якоть авокадо, додати сметану, мелений перець і ретельно розім’яти виделкою.

3. Зробити ялинки двох видів з різною начинкою. Викладати на кожен буряковий кружечок трохи начинки, взявши за основу найширший пласт, щоб ялинки вийшли стійкими. Кожну конструкцію скріпити за допомогою шпажки.

4. Готові ялинки прикрасити зеленню.

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Салат Перший сніг

Складові:

200 г будь-якого відвареного м’яса, крім курки;

3 варених яйця;

80 г твердого сиру;

40 г волоських горіхів;

виноград без кісточок;

майонез і сіль – за смаком.

Приготування:

1. М’ясо та яйця порізати соломкою, сир натерти, горіхи порубати. Кожен інгредієнт окремо (сир трохи залишити для прикраси) перемішати з майонезом і при бажанні трохи посолити.

2. Викласти шарами: м’ясо, горіхи, сир, яйця. Краї салату обсипати сиром.

3. На верх викласти половинки винограду, сніжинки з сиру.

Олів’є з креветками Свіжі огірки, авокадо і креветки роблять страву ніжною та легкою. Складові: 250 г креветок (свіжоморожених);

2 авокадо;

2 свіжих огірка;

одна велика морквина;

150 г консервованого горошку;

8 перепелиних яєць;

цибулина;

куряче яйце;

155 мл олії оливкової;

1 ч. л. цукру;

по 1,5 ч. л. гірчиці і лимонного соку;

сіль з прянощами, 2 ч. л. меленого чорного перцю.

Приготування: 1. Відварити моркву протягом 25 хвилин, вийняти, остудити, очистити від шкірки, нарізати дрібними кубиками. 2. Для приготування домашнього майонезу в ємність для блендера помістити гірчицю, 0,5 ч. л. солі і чорного перцю. Додати куряче яйце і збити. Поступово додати 140 мл олії, продовжуючи збивати. Довести масу до однорідного стану. Вичавити з лимона 1,5 ч. л. соку, додати в майонез, ще раз збити. 3. Поставити на вогонь каструлю з водою, довести до кипіння, посолити, покласти креветки. Вимкнути вогонь і залишити на 5-7 хвилин. Відкинути креветки на друшляк, остудити і почистити. 4. Перепелині яйця відварити протягом 3 хвилин, почистити, розрізати на чотири частини. Помити авокадо, видалити шкірку і кісточку, нарізати кубиками. Огірок теж нарізати кубиками, цибулину дрібно нашаткувати. 5. В окремому посуді змішати яйця, моркву, зелений горошок, нарізаний огірок, кубики авокадо і креветки. Присолити, поперчити, додати майонез і перемішати. Де зустрічатимете Новий рік? Вдома

Піду в гості

У батьків

Їду у подорож

Йду до бару або ресторану Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Детальніше про те, які страви можна приготувати на Новий рік 2020, дивіться у нашому матеріалі.

Фото та рецепти: Dreamstime, rutxt.ru, takprosto.cc